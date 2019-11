Runda a 13-a din Bundesliga debutează vineri cu duelul Schalke – Union Berlin! 29.11.2019

29.11.2019 Runda a 13-a din Bundesliga debutează vineri cu duelul Schalke – Union Berlin! A 13-a etapă din Bundesliga este „deschisă” vineri seara, de la ora 21:30, cu partida Schalke – Union Berlin! Alte meciuri interesante din acest weekend sunt Bayern Munchen – Bayer Leverkusen, respectiv Hertha Berlin –



Runda a 13-a din Bundesliga debutează vineri cu duelul Schalke – Union Berlin!

A 13-a etapă din Bundesliga este „deschisă” vineri seara, de la ora 21:30, cu partida Schalke – Union Berlin! Alte meciuri interesante din acest weekend sunt Bayern Munchen – Bayer Leverkusen, respectiv Hertha Berlin – Borussia Dortmund. Știrea săptămânii în Germania este numirea lui Jurgen Klinsmann la „cârma” formației Hertha Berlin, ce a renunțat la serviciile […] The post Runda a 13-a din Bundesliga debutează vineri cu duelul Schalke – Union Berlin! appeared first on Cancan.ro.

Runda a 13-a din Bundesliga debutează vineri cu duelul Schalke – Union Berlin!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Demult n-a mai avut parte Simona Halep de un meci atât de groaznic, precum cel din semifinalele turneului de la

Toate acţiunile lui Dragnea în lupta sa cu justiţia au un singur scop: să-l scape de puşcărie. Şi greşeşte amarnic crezând că populaţia nu pricepe acest lucru simplu. Toate aberaţiile privind abuzurile „inimaginabile” din justiţie,

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami.A). Debutul partidei a oferit un tenis de cel mai înalt nivel. În game-ul cu

Kamara, celebrul cântăreț, a dat naștere unor adevărate intrigi la „Ferma vedetelor”, după ce l-a eliminat adversarul său, Remus Boroiu, ambii fiind criticați aspru de către Cătălin

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat controale în toată ţara privind transportul, ambalarea, depozitarea şi comercializarea ouălor provenite din comerţul intracomunitar, a anunţat

Un tânăr de 22 de ani din Şaru Dornei, judeţul Suceava, a fost trimis în judecată pentru că ar fi făcut trafic cu cannabis. Tânărul ar fi expediat din Grecia în România 200 de grame de canabis. Dosarul este instrumentat de procurorii

Mandatul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO a fost prelungit cu doi ani, până în toamna anului 2022, au anunţat aliaţii într-un comunicat publicat

Fosta şefa DNA Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat vineri, la ora 11:00, la Secţia 18 de poliţie din Bucureşti, una dintre obligaţiile impuse de Secţia Specială în cadrul procedurii de control judiciar dictate de procurorul Adina Florea. Fosta

De la începutul anului, prin intermediul AJOFM Mehedinţi, au fost încadrate în muncă 448 persoane, dintre care 170 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 186 au peste 45 de ani, 121 au vârsta cuprinsă între 35 şi

Punerea sub control judiciar a Laurei Codruţei Kovesi alături de interdicţia de a părăsi ţara e ultimul episod dintr-un şir de abuzuri tot mai lung şi din ce în ce mai lipsite de perdea ale reprezentanţilor infractorilor în

Timişorenii preferă fitnessul şi aerobicul, cyclingul şi pilatesul, dar şi sqash-ul, jiu jitsu şi dansurile de

Guvernul va da o nouă ordonanţă de urgenţă prin care va reglementa aplicaţiile de tip car-sharing, precum Clever, Uber şi Bolt. Ordonanţa va prelua prevederilor unui proiect de lege din Parlament şi va fi emisă rapid, pentru ca modificările la

Scrutinul din 26 mai este al patrulea rând de alegeri europarlamentare la care participă România, iar listele electorale ale partidelor înscrise, anul acesta, în cursă, sunt complet diferite faţă de acum 12

Nicolas Barnier, fiul negociatorului Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, şi-a anunţat joi candidatura la alegerile europene în Belgia pe lista partidului liberal francofon condus de

Real Madrid s-a impus dramatic în fața lui Panathinaikos, scor 74-73, în penultima etapă din faza grupelor Euroligii de baschet masculin. Coșul câștigător a venit în ultima secundă de la Rudy Fernandez (33 de ani). Meciul

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Anticipam acum câteva zile aici că excluderea lui Mitriță după o repriză slabă în Suedia nu

Daca detii o companie medie sau mare, cu siguranta te-ai confruntat pana acum cu problema depozitarii actelor, contractelor si a altor documente. Chiar daca acestea nu iti sunt necesare zi de zi, ele trebuie arhivate si pastrate, pentru a fi usor

Jennifer Rustell, o femeie în vârstă de 46 de ani din Marea Britanie, a crezut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, că are un coșmar, în care se făcea că nu mai are aer și se sufocă. Numai că, atunci când a deschis ochii, femeia a

O tragedie cumplită a zguduit o comunitate în care astfel de întâmplări sunt o raritate. Moartea violentă a unui bărbat care era cunoscut drept gospodar și liniștit a surprins pe toată lumea. De ce a recurs bărbatul la acest gest extrem?

Gabriela Firea, primarul general al municipiului București, s-a externat din spital și a transmis medicilor care au operat-o și care au avut grijă de ea un mesaj