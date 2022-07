Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare pentru a se trata 22.07.2022

22.07.2022 Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare pentru a se trata Rudel Obreja, fostul președinte al Federației de Box condamnat la 5 de ani de închisoare în Dosarul „Gala Bute” care suferă de cancer, a fost eliberat vineri din penitenciar pentru a putea să se trateze. Decizia nu este însă una



Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare pentru a se trata

Rudel Obreja, fostul președinte al Federației de Box condamnat la 5 de ani de închisoare în Dosarul „Gala Bute” care suferă de cancer, a fost eliberat vineri din penitenciar pentru a putea să se trateze. Decizia nu este însă una definitivă. Rudel Obreja s-a întors după gratii pe data de 7 aprilie 2022. ...

Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare pentru a se trata

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi

Cristiano Ronaldo (36 de ani) va purta tricoul cu numărul 7 la Manchester United. Manchester United a depășit problemele de ordin administrativ și a făcut anunțul așteptat de toți fanii. Cristiano Ronaldo va purta tricoul legendar cu numărul 7

Prima zi a toamnei a adus prima ninsoare la munte. În masivul Bucegi, la vârful Coștila, a viscolit mai bine de un sfert de

Capitalizarea OMV Petrom (SNP) a crescut de peste 15 ori în ultimii 20 de ani, de la listarea companiei la BVB, ajungând în şedinţa de vineri la 25 miliarde lei, iar acţiunile au oferit investitorilor un randament mediu de aproximativ 6%, a

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt

Luna august a continuat aprecierea mediei pre­ţurilor aparta­mentelor vechi cu trei camere din Capitală la peste 101.000 de euro, maximul ultimului deceniu şi valoare care nu a mai fost atinsă din prima jumătate a anului

Peste 10.800 persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, conform datelor transmise, vineri, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere

SUPRA: Fitness model, cu trup tras prin inel TITLU: Alina are forme de invidiat ce zăpăcesc orice băiat https://www.instagram.com/alina_grace/ CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de

Billel Omrani (28 de ani), atacantul lui CFR Cluj, ar fi fost ofertat de Rizespor, echipă din prima ligă a Turciei. CFR Cluj își poate pierde omul de gol înainte de finalul perioadei de mercato. Billel Omrani continuă să atragă interesul

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat, joi, că rata de vaccinare anti-COVID în rândul personalului din Învăţământ este de 60%. În plus, oficialul a anunţat că pe 8 septembrie, cu cinci zile înainte de începerea noului an şcolar,

Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor.

În urma demersurilor Celulei de criză, încă 15 cetăţeni afgani au fost evacuaţi cu succes din Afganistan pe cale terestră şi se află în siguranţă pe teritoriul Pakistanului, a anunțat sâmbătă, 4 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe,

Loredana Chivu a ajuns din nou în mâinile medicilor. Blondina se pare că s-a simțit rău în ultimele zile, motiv pentru care a decis să meargă la spital pentru îngrijiri de specialitate. Fosta asistentă Tv […] The post Loredana Chivu, din

Medicii au încercat mai bine de două ore să îl resusciteze pe pilotul Adrian Răspopa, implicat într-un accident teribil la Raliul Iaşi, însă efortul lor a fost în zadar, rănile suferinte fiind mult prea

Bianca Andreescu, locul 7 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului de grand slam US Open, după ce a trecut de belgianca Greet Minnen, scor 6-1, 6-2, informează Gazeta Sporturilor. Victoria împotriva jucătoarei din Belgia

Câteva mii de protestatari s-au folosit sâmbătă de cauciucuri, pietre şi vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre oraşul Cetinje din Muntenegru. Manifestanţii să blocheze ceremonia de întronizare a noului mitropolit Joanikije al II-lea de

Caravana mobilă Blood Network se află la Cluj în acest weekend, iar sute de tineri au decis să doneze sânge. De altfel, în multe momente a fost coadă pe Bulevardul Eroilor, acolo unde se află autocarele unde se donează

Dacă iarna va fi lungă şi va exista o criză a gazelor în Europa, unele companii din industrie îşi vor înceta activitatea, a avertizat Centrica, companie britanică şi unul dintre cei mai mari furnizori de utilităţi din

Ambasadorul Israelului la Bucureşti David Saranga afirmă că a aflat cu mare tristeţe despre decesul unuia dintre cei mai mari actori ai României, Ion Caramitru.” Vom preţui întotdeauna aportul său considerabil la crearea unei legături