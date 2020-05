Roy Emerson, recordmanul absolut al tenisului 16.05.2020

16.05.2020 Roy Emerson, recordmanul absolut al tenisului Niciun jucător nu a avut autoritatea de lider total a lui Roy Emerson în anii ’60. Timp de aproape un deceniu, nimeni nu i-a putut contesta hegemonia pe toate suprafețele de joc, atât în turneele de simplu, cât și la dublu, unde a obținut 28 de



Roy Emerson, recordmanul absolut al tenisului

Niciun jucător nu a avut autoritatea de lider total a lui Roy Emerson în anii ’60. Timp de aproape un deceniu, nimeni nu i-a putut contesta hegemonia pe toate suprafețele de joc, atât în turneele de simplu, cât și la dublu, unde a obținut 28 de titluri de Grand Slam și opt Cupe Davis, ambele […] The post Roy Emerson, recordmanul absolut al tenisului appeared first on Cancan.ro.

Roy Emerson, recordmanul absolut al tenisului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Partida dintre Hermannstadt și Dinamo, 0-0, a fost una modestă, iar ocaziile au lipsit cu desăvârșire la cele două porți. Cel mai savuros moment al întâlnirii de la Sibiu i-a aparținut tehnicianului Mircea Rednic. Cu 20 de

Fundaşul olandez Matthijs de Ligt, căpitanul lui Ajax Amsterdam, a descris ca un coşmar meciul retur cu Tottenham (2-3), care s-a calificat in extremis în finala Ligii Campionilor la fotbal cu un gol marcat de Lucas Moura în minutul 90+6, relatează

Două cutremure s-au produs, vineri dimineață, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea. Primul seism cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs la ora locală 3:41, iar cel de-al doilea seism cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs la

Simona Halep şi Horia Tecău formează cuplul care va reprezenta cel mai probabil România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Citește mai

De voie, de nevoie, din lașitate sau oportunism, Biserica Ortodoxă Română a cedat, cu puține, dar eroice excepții, în fața

Milioane de păsări cântătoare sunt aspirate din copaci şi ucise în fiecare an, în timpul recoltării nocture de măsline, din zona Mediteranei, au avertizat

Compania de construcţii Dimex-2000 Company, controlată de antreprenorii Ioan şi Neluţa Lucreţia Scurtu din Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, a realizat anul trecut o cifră de afaceri 129,4 mil. lei (27,8 mil. euro), în creştere cu 72%

Simona Halep a fost eliminată din turul doi de la Roma. Citește mai

Un nou cutremur a avut loc în România după cinci zile lipsite de activități seismice notabile. Seismul a avut loc în Vrancea și a înregistrat o magnitudine de 2,5 grade pe scara

Robert Pattinson se află în negocieri cu scenaristul, regizorul și producătorul Matt Reeves pentru a juca rolul principal în noul film Batman, care va fi lansat pe 25 iunie 2021, potrivit unor surse

Avem noi imagini cu Răzvan Ciobanu, cu doar câteva ore înainte de a muri! Creatorul de modă s-a stins din viață duminică, în jurul orei 21:00, chiar în prima zi de Paște, în urma unui accident rutier. Ancheta privind moartea lui Răzvan este

Eurovision aruncă în aer România! Se cer demisii la cel mai înalt nivel politic!Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îi cere demisia Doinei Gradea din fruntea TVR, după ce România a ratat finala Eurovisionului pentru al doilea an

International Work Finder, o com­panie care oferă servicii de recrutate a forţei de muncă din statele asiatice, a adus pe piaţa locală aproximativ 600 de asiatici de la începutul anului până în prezent, a spus în cadrul emisiunii de business

Liderul Lega, Matteo Salvini, adună astăzi, la Milano, reprezentanţii a douăsprezece partide suveraniste pentru a porni, în faţa a mii de susţinători, la cucerirea

Ziua de sâmbătă, 18 mai, este lucrătoare pentru bugetari. Aceştia vor recupera programul din 10 mai, când Guvernul le-a dat liber, pentru a se bucura de o mini vacanţă de patru zile, de joi, 9 mai, până duminică, 12 mai. Şi elevii sunt în

Elvețianul Roger Federer (3 ATP) s-a retras înaintea sfertului de finală de la Roma contra grecului Stefanos Tsitsipas (7 ATP). Federer, la fel ca majoritatea jucătorilor de la Roma, a petrecut ieri pe teren trei ore și 51 de minute în

La aproape o săptămână după ce a fost găsit în stare critică în casă, s-a aflat adevărul despre boala lui Mihai Constantinescu. De luni seara, artistul se zbate între viață și moarte. Șansele lui de supraviețuire devin din ce în ce mai

Un caz revoltător s-a petrecut la o autobază ce aparţine Regiei de Transport Public din Braşov. Un poliţist care se afla în timpul liber a fost enervat pentru că un şofer al autobazei l-ar fi şicanat în trafic. Poliţistul l-a urmărit pe

Normele pentru aplicarea controversatei Ordonanţe 114, elaborate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au fost publicate joi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare de la data de 1

Antonia a lansat single-ul „Touch Me”, o piesă puternică, în limba engleză, cu un videoclip futurist. Artista și-a pus fanii pe jar cu aparițiile din clip, mai ales că apare fără lenjerie intimă. Piesa a fost compusă de Minelli