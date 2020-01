Roxănica i-a acceptat cererea în căsătorie, dar ”Da!”-ul l-a costat pe milionar aproape 20.000 €! 09.01.2020

09.01.2020 Roxănica i-a acceptat cererea în căsătorie, dar ”Da!”-ul l-a costat pe milionar aproape 20.000 €! Roxana Nemeș se poate declara o norocoasă, pentru că iubitul ei, Călin Hagima, s-a gândit să marcheze într-un mod cu totul special începutul anului. Cântăreața a fost cerută în căsătorie cu stil, iar CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, a



Roxănica i-a acceptat cererea în căsătorie, dar ”Da!”-ul l-a costat pe milionar aproape 20.000 €!

Roxana Nemeș se poate declara o norocoasă, pentru că iubitul ei, Călin Hagima, s-a gândit să marcheze într-un mod cu totul special începutul anului. Cântăreața a fost cerută în căsătorie cu stil, iar CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, a aflat că logodnicul ei a programat și o vacanță de aproape două luni peste hotare. […] The post Roxănica i-a acceptat cererea în căsătorie, dar ”Da!”-ul l-a costat pe milionar aproape 20.000 €! appeared first on Cancan.ro.

Roxănica i-a acceptat cererea în căsătorie, dar ”Da!”-ul l-a costat pe milionar aproape 20.000 €!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea pe proiectul legislativ privind repatrierea aurului, că inițiativa este „o mare greșeală”, deoarece într-o situație de

Sfântul Cuvios Tit este pomenit în calendarul creştin ortodox la 2 aprilie. Citește mai

UPC România şi-a notificat clienţii că va majora preţurile abonamentelor de televiziune şi internet, de la 1 mai, la numai şase luni de la ultima scumpire. Compania se alătură altor doi giganţi telecom care au anunţat scumpiri, în urma

''România, ţara-punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa Centrală şi cea Orientală, România, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de 'Grădina Maicii Domnului', vin la tine în numele lui Iisus Cristos, Fiul lui

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a apreciat luni, la dezbaterile pe moţiunea simplă pe Transporturi, că TAROM are acum cel mai performant Consiliu de Administraţie, schimbarea recentă a managementului

Un număr de 214.000 de persoane au intrat în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) în 2018, însă dintre acestea mai puţin de 3%, adică 6.000 de persoane, şi-au ales singure fondul de pensie unde se varsă lunar 3,75% din salariul

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis, luni, infirmarea planului de reorganizare propus de S.C Realitatea Media şi a trimis cauza la judecătorul sindic în vederea intrării în faliment. Decizia instanţei e

Dezavantajată de arbitri aseară cu CS U Craiova (3-2), FCSB a trimis astăzi o cerere către Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal. Echipa lui Mihai Teja solicită aducerea arbitrilor străini. În plus, Gigi

Ivano Pastore, 48 de ani, unul dintre scouterii importanți de la AC Milan, a urmărit din tribune meciul dintre UTA și FC Snagov (3-1). Italianul a venit special pentru David Miculescu, atacant de doar 17 ani devenit titular la formația

Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Prăjeni, județul Botoșani, a fost internat sâmbătă seară la Urgențe, după ce vărul său i-a crăpat capul cu levierul. Atacatorul, un bărbat în vârstă de 57 de ani, i-a crăpat capul vărului său

Veniturile statului din luna februarie au fost cu aproape 20% mai mici decât în ianuarie. Diferenţa este de aproape 5 miliarde de lei. Citește mai

Un accident rutier în care au fost implicate două TIR-uri s-a produs luni, 1 aprilie, pe Valea Oltului, în judeţul

Inelele de logodnă şi verighetele, deşi simbolizează cel mai complex sen­ti­ment, au avut ani buni în care mai toa­te arătau la fel, scrie revista După Afaceri Premium, suplimentul de lifestyle al Ziarului Financiar. Antre­pre­norii care în

♦ Indicele BET-NG înregistrează cel mai puternic ritm de creştere din rândul indicilor de la Bucureşti, respectiv 13,85%, pe fondul propunerilor de dividende din partea companiilor de stat ♦ La polul opus, BET-FI cu plus

Vedetele din cadrul show-ului Asia Express au avut parte de o adevărată provocare la Asia Express. Acestea au fost nevoită să facă un fel de cărămizi pentru case din bălegar și paie. În cadrul unei curse de la show-ul Asia Express, emisiunea

Cum de reușesc o mână de politicieni să-și bată joc de milioane de oameni? Mă agasează întrebarea asta de când mă știu. Văzând ce se întâmplă în ultimele zile în România și Marea Britanie,

Un număr de 44 de companii din cele 87 listate la Bucureşti inten­ţionează să-şi remune­re­ze investitorii cu o parte din profitul net înregistrat în anul 2018 şi propun astfel acţionarilor dividende cu randamente cuprinse între aproape 1%

După 16 ani de victorii aproape totale din partea liderului turc, AKP pierde Ankara, după 25 de ani de dominare absolută. Dar înfrângerea din Istanbul are un efect şi mai puternic. Oraşul de pe Bosfor este unul dintre simbolurile principale ale

O multitudine de soiuri de plante din toate colţurile lumii, de la livezi de pomi fructiferi, viţă de vie, până la kiwi, arbore de cauciuc exotic sunt cultivate şi examinate de viitoarele generaţii de agricultori, urmând ca o parte din producţie

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 începe, marţi, şi se va încheia în 8 aprilie. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că, în prima etapă, au fost depuse 150.084 de cereri. În