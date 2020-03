Roxana Vancea, îngrozită de noul coronavirus. Cum se protejează vedeta şi familia sa 17.03.2020

17.03.2020 Roxana Vancea, îngrozită de noul coronavirus. Cum se protejează vedeta şi familia sa Roxana Vancea este îngrozită de noul coronavirus (SARS-CoV-2). Frumoasa vedetă a împărtăşit tuturor cum se protejează în această perioadă de virusul ucigaş din China şi a făcut câteva dezvăluiri despre căsătoria cu antrenorul de fitness



Roxana Vancea, îngrozită de noul coronavirus. Cum se protejează vedeta şi familia sa

Roxana Vancea este îngrozită de noul coronavirus (SARS-CoV-2). Frumoasa vedetă a împărtăşit tuturor cum se protejează în această perioadă de virusul ucigaş din China şi a făcut câteva dezvăluiri despre căsătoria cu antrenorul de fitness Dragoş Paiu. Citeşte şi: Roxana Vancea, primele declaraţii despre apariţia la Asia Express alături de soţul ei, Dragoş Paiu: “Am […] The post Roxana Vancea, îngrozită de noul coronavirus. Cum se protejează vedeta şi familia sa appeared first on Cancan.ro.

Roxana Vancea, îngrozită de noul coronavirus. Cum se protejează vedeta şi familia sa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deputatul PNL Florin Roman a atacat-o pe Viorica Dăncilă, duminică, la mitingul liberalilor de la Braşov, afirmând că România trebuie să îi spună “analfabetei care conduce Guvernul României” că cetăţenii ţării nu sunt ca ea: „Nu

Poliţiştii români şi partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, în ultima lună, aproape 3.000 de persoane, peste 300 de autovehicule şi 157 de documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic

TVR 1 redevine post generalist şi anunţă noua grilă de programe, care conţine jurnale de ştiri, emisiuni de actualitate şi de divertisment, filme şi

O simplă lectură a rapoartelor pe care le-am prezentat ministrului culturii Ionuţ Vulpescu ca urmare a deplasărilor mele oficiale în străinătate în perioada ianuarie – iunie 2017 i-ar fi permis acestuia să-şi facă o imagine despre anvergura

Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, a fost la un pas de moarte, iar în prezent ''se simte bine'', a declarat fratele său pentru publicaţia britanică Sunday People a grupului

Patru hectare de frunze, rămășițe și crengi dintr-o pădure din județul Sibiu au ars sâmbătă noaptea și numai intervenția rapidă a pompierilor a determinat să nu fie cuprinși de foc și copacii. Potrivit ISU Sibiu, sâmbătă noaptea, în

Imaginea a fost surprinsă de telescopul Hubble al NASA în centrul galaxiei. Deși fotografia a fost făcută de agenția spațială în luna iunie a anului 1992, ea a reapărut acum pe un site-ul conspirației Disclose.tv,

Societatea civilă cere demisia şefului Poliţiei Bacău care a revoltat opinia publică declarând la un post local de radio că femeile care sună la 112 atunci când „li se mai scapă vreo palmă la vreo ceartă conjugală, exagerează“.

Inundaţiile fac prăpăd în Insula Creta, unde mai multe localităţi sunt sub ape, iar familii întregi au urcat pe case pentru a se salva în faţa

Din 15 aprilie, TVR 2 propune telespectatorilor show-uri în premieră, seriale, filme şi sezoane noi ale emisiunilor

Un pacient care a fumat într-un loc nepermis a provocat duminică un incendiu într-o magazie în care era depozitată lenjerie de pat, situată la etajul al treilea al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU)

Asistența de pe „Ion Oblemenco” a înghețat în minutul 54 al partidei CS U Craiova - CFR Cluj, încheiată 0-0, la duelul dintre Carlos Fortes și Kevin Boli. Un duel banal de la jumătatea terenului, care nu

Ladislau Bölöni are două succese la rând în play-off. După 1-0 cu liderul Genk, Royal Antwerp s-a impus duminică seara cu 2-1 pe terenul lui Anderlecht. Click aici pentru statistici de la meci Pot să-l mai critice fanii pe

O femeie de 40 de ani, soţia unui poliţist de la Penitenciarul Rahova, a fost înjunghiată în propria casă. Fiul vitreg a dat alarma, dar tot el se află și pe lista suspecților. Tânărul de 18 ani susţine că a ajuns acasă, chiar în

Faunus Plant, un producător de ceaiuri şi suplimente alimentare din judeţul Bihor, a încheiat anul 2018 cu afaceri de 152.000 de euro, în creştere cu 5% faţă de anul anterior. Planurile antreprenorului Flaviu Matei, managerul businessului, pentru

Mihai Boldijar (general manager al grupului Bosch România), Alina Marinescu (director ge­ne­ral la Catena), Gheorghe Răcaru (membru în con­si­liul de administraţie al Blue Air) şi Dragoş Damian (CEO al companiei Terapia) se numără printre

În total, media energiei pe piaţa spot, cea mai mare platformă de tranzacţionare a electricităţii din România, a terminat primul trimestru din 2019 la un nivel de 54 de euro/MWh, cu 54% mai mare decât perioada similară a anului trecut. Cel mai

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, intitulată „Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toade”, şi iniţiată de PNL şi USR, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, începând cu ora 16,00,

După un weekend cu temperaturi normale pentru data din calendar, de astăzi în majoritatea regiunilor, şi în Capitală, îşi vor face apariţia precipitaţiile. În următoarea lună, conform progenozei ANM vgom avea parte de variaţii termice şi

Mediul de afaceri românesc începe să se rarefieze. Multe companii aleg să-și pună la “conservare” banii, din cauza impredictibilității cadrului de reglementare și a caracterului vulnerabil al