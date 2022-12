Roxana Ionescu se întoarce pe micile ecrane? Ce condiţie a pus ”Mama Natură” 10.12.2022

România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii dintre statele membre ale Uniunii Europene între 2005 şi 2020. Astfel, productivitatea angajaţilor români a crescut cu 68% în această perioadă, de la o medie de 7.700 de euro per

Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, pot profita în perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022, de reduceri tarifare atractive de 25% prin oferta “Trenurile Zăpezii” disponibilă la trenurile InterRegio CFR Călători care circulă spre

Situația lui Ousmane Dembele (24 de ani), fotbalist care refuză prelungirea contractului cu FC Barcelona, i-a determinat pe catalani să-i caute înlocuitor. Adama Traore (25) este principala țintă. Extrema Barcelonei a refuzat prima ofertă de

Australiana Ashleigh Barty a câştigat finala turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide şi a ajuns la 14 titluri în

Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) a câștigat duminică cel de-al 89-lea titlu al carierei. Ibericul s-a impus la Melbourne Summer Set (ATP 250), aceeași competiție câștigată și de Simona Halep la feminin. Rafa l-a învins pe americanul Maxime

Horoscop Capricorn 2022. Dacă te-ai născut în zodia Capricorn, află mai jos cum îți va merge anul acesta în dragoste, carieră, sănătate și în domeniul financiar. Care vor fi cele mai mari realizări ale anului pentru Capricorni. Horoscop

Ministrul Energiei, Virgil Popescu deschide anul la emisiunea Legile Puterii, de la 20.50. Alexandra Păcuraru a pregătit o ediție de incendiară în care veți afla răspunsuri la cele mai arzătoare probleme ale acestei perioade. Ce se întâmplă

Rusia a transmis duminica aceasta că nu va face niciun fel de concesii la presiunile SUA în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc săptămâna viitoare pe tema crizei din Ucraina şi a solicitărilor Moscovei privind acordarea de garanţii de

Atacantul croat Marko Dugandzic (27 de ani) este nerăbdător să îmbrace tricoul campioanei CFR Cluj. Marko Dugandzic, cunoscut fanilor fotbalului din România după aventura de la FC Botoșani, a postat un clip video intrigant pe rețelele de

Guvernul australian subliniază duminică faptul că numărul 1 mondial Novak Djokovici "nu este vaccinat împotriva Covid-19" şi consideră că apelul său pentru a rămâne în ţară este sortit eşecului, relatează

Un mister care a agitat de mai mulţi ani lumea literară a ajuns aproape de deznodământ: FBI-ul a arestat un angajat al celebrei edituri Simon & Schuster, bănuit că fura manuscrise literare ale unor autori prestigioşi înainte de publicare, au

Dragoş Petrescu, fondatorul grupului de restaurante City Grill, cel mai puternic nume ro­mânesc de pe această piaţă, spune că în 2022-2023 compania are în plan dezvoltarea în afara graniţelor

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 5-2 în primul amical al iernii împotriva maghiarilor de la Paksi, scor

Oil Depol Service, cea mai mare firmă de spălări industriale din Sud-Estul Europei, susţine, de peste 10 ani, toate lucrările zilnice de mentenanţă şi reviziile anuale ale marilor rafinării din

Departe de controversele în care a fost implicat atunci când avea o relație cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană dovedește, din nou, că este un tată responsabil. Copiii sunt, pentru el, sfinți, așa că atunci când […] The post Ce

Reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, şi-a exprimat vineri sprijinul pentru Lituania şi Uniunea Europeană în faţa „coerciţiei economice” din partea Chinei. Lituania se află sub presiunile Chinei după ce a susţinut autonomia

Oamenii de ştiinţă de la Institut Pasteur şi Vaccine Research Institute, în colaborare cu KU Leuven (Leuven, Belgia), Orléans Regional Hospital, Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP), Inserm şi CNRS, au studiat sensibilitatea variantei

Plecat în noiembrie de la FCSB, Edi Iordănescu (41 de ani), ar putea ajunge în Anglia, în a doua ligă. După ce a fost pe lista FRF și a negociat cu grecii de la Atromitos, Edi Iordănescu ar putea ajunge în Championship. Edi Iordănescu, dorit

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirmă că la acest moment România nu este pregătită să treacă la încălzirea pe bază de energie electrică. Pentru folosirea unei asemenea surse pentru încălzire sunt necesare "investiţii uriaşe", care nu

Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, în intravilanul localităților, pentru că unele dintre