Roxana Ionescu, mândră de burtica de gravidă. În ce ipostază sexy s-a pozat “Mama Natură” 02.06.2019

Roxana Ionescu și logodnicul ei, Tinu Vidaicu, s-au numărat ieri printre invitații de la nunta Adinei Butar cu faimosul DJ Markus Schulz, care a avut loc în Ibiza. Tare mândră de burtica de gravidă care i-a crescut, "Mama Natură" s-a lăsat



Roxana Ionescu și logodnicul ei, Tinu Vidaicu, s-au numărat ieri printre invitații de la nunta Adinei Butar cu faimosul DJ Markus Schulz, care a avut loc în Ibiza. Tare mândră de burtica de gravidă care i-a crescut, "Mama Natură" s-a lăsat pozată într-o ipostază sexy și a primit o mulțime de complimente.

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 18-24 martie. HOROSCOP BERBEC Are o săptămână în care trebuie

Barcelona este în căutarea unui atacant pentru sezonul viitor, iar presa din Spania anunță că francezul Antoine Griezmann, 27 de ani, este pe listă. Barcelona caută un atacant care să concureze cu Luis Suarez, 32 de ani, iar Mundo Deportivo,

Vedeta de televiziune Mirela Vaida și-a aniversat ziua de naștere, însă ziua a fost una cu probleme în familia acesteia. Copiii vedetei au fost bolnavi. Mirela Vaida a împlinit 37 de ani și le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare

Cântăreața Sore a decis să le spună admitratoarelor sale cum a reușit să scape de kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Pe contul său de Instagram, Sore a explicat cum a reușit să dea jos kilogramele pe care le-a acumulat pe

După miezul nopții de sâmbătă spre duminică, într-unul din cele mai cunoscute locuri de agrement din Transilvania – Complexul Week-end din Târgu Mureș, a izbucnit un incendiu de proporții la terasa

Au fost făcute cunoscute în întreaga lume de creaţiile lui Constantin Brâncuşi şi Henri Matise, ne încântă la expoziţiile de porturi populare, dar mulţi nu mai ştiu semnificaţia simbolurilor

Poliţiştii Brigăzii Rutiere din capitală au organizat, vineri şi sâmbătă, o acţiune de verificare a transportului public în regim taxim şi în regim de închiriere cu şofer prin intermediul aplicaţiilor

O statuie ecvestră care îl va înfăţişa pe Ioan de Hunedoara în postură de războinic, pe cal, va fi ridicată în centrul civic al Hunedoarei. Primăria pune la bătaie o sumă impresionantă pentru realizarea

Duminică, 17 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 martie 2019, Loteria Română a acordat 15.122 de câştiguri, în valoare totală de 720.450,47

Motto:„Criza intervine atunci când elita nu mai poate să guverneze aşa cum e obişnuită, iar supuşii nu mai suportă să fie conduşi aşa cum au fost până

Plutonierul Cristina Pîrvu, purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea, este campioană de judo la competiţiile din cadrul Ministerului Afacerilor

Deputatul ALDE Ştefan-Alexandru Băişanu a iniţiat un proiect de lege prin care şoferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, într-un interval de un an de la data contravenţiei. În 2017, Băişanu s-a ales cu dosar penal după ce a

Duminică după-amiaza, pe DN 7 / E 81, în apropierea oraşului Brezoi, de pe Valea Oltului, a avut loc un carambol în care au fost implicate mai multe autoturisme. Din primele informaţii, printre victime se află şi o

Cântăreţul Mihai Constantinescu, în vârstă de 73 de ani, are probleme de sănătate din nou. El a trebuit să ceară ajutorul medicilor şi a ajuns la Spitalul Municipal din Capitală. Artistul a fost nevoit să îşi anuleze două concerte din

Un tânăr din judeţul Botoşani şi-a infectat intenţionat iubita cu virusul HIV. Acesta a fost trimis deja în judecată şi riscă ani grei de

Liderul Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, este convins că, pe 26 mai, se va "reseta" toată viaţa politică, fiind încrezător în şansele de reuşită ale PMP la alegerile europarlamentare. "Suntem

Kelly Holmes, dublă campioană olimpică la Atena 2004, a avut perioada ei neagră. Acum, ține un podcast în care celebrități vorbesc despre suferințele lor mintale. Nicio cursă importantă de semifond din anii 90 și începutul anilor

Loteria Română organizează duminică, 17 martie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 17 martie 2019: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma Loto 5/40: Va urma Noroc: Va urma

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins campioana CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima a sezonului regulat. Ninkovic şi Newcombe au fost cele mai

CSM Bucureşti, SCM Rm.Vâlcea, Gloria Bistriţa şi CSM Galaţi s-au calificat, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după victoriile obţinute în deplasare, în optimile de finală. CSM Bucureşti,