Roxana Ciuhulescu se mărită azi! Imagini live de la cununia civilă 17.03.2018

17.03.2018 Roxana Ciuhulescu se mărită azi! Imagini live de la cununia civilă Roxana Ciuhulescu se mărită astăzi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca această informație să fie mediatizată și a plănuit totul în secret. Cu toate acestea, cu câteva ore înainte de marele eveniment din viața ei, adevărul a ieșit la iveală.



Roxana Ciuhulescu se mărită astăzi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca această informație să fie mediatizată și a plănuit totul în secret. Cu toate acestea, cu câteva ore înainte de marele eveniment din viața ei, adevărul a ieșit la iveală. Ea va spune un „Da” hotărât bărbatului care i-a readus zâmbetul pe buze după […] The post Roxana Ciuhulescu se mărită azi! Imagini live de la cununia civilă appeared first on Cancan.ro.

Incidentele de sâmbătă după-amiaza, de la la poarta Cotroceniului, cu ocazia mitingului organizat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care a protestat faţă de abuzurile comise de procurorul Portocală (n.r. - Mircea Negulescu, fost magistrat DNA),

Un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman sprijină dezvoltarea antreprenoriatului şi creşterea ocupării pe cont propriu în mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin înfiinţarea a 73 de

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni

Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat sâmbătă că evreii s-au numărat printre făptaşii Holocaustului, iar omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru, spunând că dă dovadă de „inabilitate de a înţelege

Fostul premier Victor Ponta afirma că ştia că se falsifică probe la DNA Ploieşti, însă nu putea demonstra public, prima dată aflând cand a fost anchetat cumnatul său de către procurorul

Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat că nu are obiecţii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - într-un Fond

Cainele de Pamant este un simbol al stabilitatii si bunastarii. De aceea succesul financiar va surade practic tuturor semnelor zodiacale, care vor fi rasplatite pentru eforturile depuse si pentru responsabilitatea

Loto 6/49 din 18 februarie 2018. Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie,

Cocor SA a încheiat anul 2017 un un profit net de 6,468 milioane lei, de peste trei ori mai mare faţă de cel din 2016, de 2,078 milioane lei, conform datelor financiare preliminare remise Bursei de

Vremea se schimbă de duminică în toată ţara, după ce sâmbătă am avut parte de o zi ca de primăvară. Se întorc ploile, lapoviţa şi chiar ninsorile, iar temperaturile vor scădea simţitor. De luni, vremea se răceşte şi mai mult faţă de

Această fotografie este, cu siguranţă, una dintre cele mai înfricoşătoare! Învăluită, de zeci de ani, în mister, imaginea a ridicat multe semne de întrebare. Citește mai

Anunț surprinzător al medicilor. Specialiștii avertizează că ciorba, unul dintre preperatele care nu lipsește de pe mesele românilor, poate fi una dintre cauzele aparției cancerului la stomac. Citește mai

Pornind de la modelele tradiţionale cu tot ce înseamnă ele, Cami Droge - o româncă stabilită în Norvegia cu drag şi dor de cusăturile tradiţionale româneşti - a creat modele care pot fi realizate cu uşurinţă de toţi cei care îi

Gafă de proporţii a mascaţilor de la Poliţia Prahova. Doi pensionari din Bucureşti au fost trântiţi la pământ şi loviţi, după ce poliţiştii de la trupele speciale au năvălit în apartamentul în care se aflau. Mascaţii, care căutau o

Cinci maşini parcate pe Bulevardul Unirii din Buzău au fost avariate de un şofer de 24 de ani care s-a urcat băut la volan. Evenimentul rutier s-a produs azi-noapte, în jurul orei 01.00, aproape de centrul oraşului. Şoferul se afla în maşină

Ce aşteptări au profesioniştii din IT de la angajatorii lor? Aceasta este întrebarea la care a încercat să răspundă un studiu realizat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Răspunsurile IT-iştilor nu au fost legate de bani, ci de

Aproape 400 de angajaţi ai Primăriei Alba Iulia, funcţionari publici şi personal contractual, membrii de sindicat, au dat în judecată instituţia pentru obţinerea unor sporuri salariale care nu au fost acordate la

Fostul lider PNL Crin Antonescu ar fi fost șantajat în 2014 și de asta s-ar fi retras din viața politică. Dezvăluirea apare în niște stenograme care există la Direcția

Mihai Stoica le atrage atenția jucătorilor lui FCSB și spune că echipele mari au probleme în campionat după un meci bun făcut în cupele europene. "Se știe că, după meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele

Un tribunal din Turcia a condamnat la viață în închisoare, zilele trecute, șase jurnaliști, găsindu-i vinovaţi de implicare în ceea ce guvernul de la Ankara a numit o tentativă de lovitură de stat în vara