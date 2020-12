Ross County - Rangers 0-4 » Ianis Hagi, din nou rezervă. Românul, introdus abia pe final de Steven Gerrard 07.12.2020

Rangers a reușit o nouă victorie categorică în Scoția, 4-0 pe terenul celor de la Ross County. Ianis Hagi (22 de ani) a început meciul ca rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 75. Ianis Hagi a început ca rezervă ultimele 4 meciuri de campionat ale lui Rangers, fiind introdus pe teren în minutul 75;Mijlocașul român a fost titular ultima dată în campionatul Scoției cu Livingston (2-0), pe 25 octombrie. ...

Traseul lui Moș Crăciun Live este urmărit în fiecare an de milioane de oameni, adulți și copii dornici să simtă îndeaproape magia Crăciunului. Până în momentul în care vor deschide cadourile, copiii și adulții pot să urmărească traseul

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante

Guvernul României marchează, duminică, printr-un eveniment organizat la Ateneul Român, împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban a spus că este „modesta” contribuţie a

Starul hollywoodian Eddie Murphy, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit care este rolul pe care regretă enorm că l-a refuzat, dat fiind că, ulterior, filmul respectiv s-a bucurat de mare succes la public, transmite Infobae. În cadrul emisiunii

Un tribunal saudit a condamnat la moarte cinci persoane, găsite vinovate de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi anul trecut, a anunţat procuratura luni, relatează BBC

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7716 lei/euro, în scădere cu 0,4% faţă de valoarea atinsă vineri. Francul elveţian a crescut la cel mai mare nivel din ianuarie 2015 până în prezent. Vineri, euro

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

FCSB e pe cai mari în Liga 1, după ce a urcat pe locul 3, în urma victoriei de duminică, de pe Arena Națională, 2-0 cu CS Universitatea Craiova, echipă pregătită de Victor Pițurcă. Antrenorul de la FCSB, Bogdan Vintilă, i-a transmis un mesaj

Preşedintele executiv al PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost condamnat, luni, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru şantaj, în primă instanţă, în acelaşi dosar fiind achitat fostul senator Valer Marian şi patronul unei firme de

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, într-o emisiune la televiziunea de stat, că proiectele gazoductelor „Nord Stream 2” şi „TurkStream” vor fi finalizate, în pofida

Deutsche Bank, cea mai mare bancă privată din Germania, prevesteşte dispariţia cardurilor bancare în următorii 10 ani, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite

CFR ar putea intra în Cartea Recordurilor! Trenurile care au circulat anul acesta în țara noastră au înregistrat, în primele 11 luni ale lui 2019, întârzieri însumate de 6,7 ani! Este un calcul făcut în baza datelor obținute, în

Bărbatul din Alba cercetat pentru infracţiuni de ameninţare de tip terorist şi deţinerea de obiecte şi substanţe care pot fi utilizate la confecţionearea unei bombe, a fost internat definitiv într-un centru medical pentru un tratament. De

Cinci oameni au ajuns la spital după ce au fost călcați în picioare de mulțimea adunată într-un mall din Sydney (Australia) să prindă baloanele care conțineau vouchere-cadou, baloane aruncate într-o campanie de promovare prilejuită de

La 20 de ani de Catena, Moş Crăciun are tolba plină şi aduce 20 de maşini Dacia, pentru a-i răsplăti pe cei care trec pragul Farmaciei

„Uite lockere ca afară!“, a fost prima reacţie a clienţilor când au văzut seifuri automate pentru depozitarea bagajelor în Centrul Vechi al Capitalei şi în Gara de

Cei opt copii ai familiei Găman, pe care Armata Română a vrut să-i evacueze, acum o săptămână, din cazarma dezafectată unde locuiesc de șase luni, își doresc de Crăciun, ca mulți alți copii, haine și dulciuri. Cel mai important pentru ei,

E tărăboi mare în fotbalul românesc după ce ACS Prosport Football Academy a reclamat-o pe FCSB pentru transferul unor juniori, iar Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a decis să sancționeze clubul patronat de Gigi Becali doar cu un

Un accident mortal a avut loc în seara de Crăciun la Suseni, în Argeş. Două maşini s-au ciocnit frontal, iar în impact a murit şoferiţa uneia dintre maşini, o tânără în vârstă de 24 de ani,

În vârstă de 38 de ani, Emma Tapping a dorit să le facă micuților ei o surpriză deosebită de Crăciun. Le-a cumpărat sute de cadouri, care au fost așezate în jurul bradului. Motiv pentru care pomul abia mai putea fi observat din cauza