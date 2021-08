Rosie Huntington-Whiteley este, din nou, însărcinată! Jason Statham este în culmea fericirii 21.08.2021

21.08.2021 Rosie Huntington-Whiteley este, din nou, însărcinată! Jason Statham este în culmea fericirii Fericire mare! Rosie Huntington-Whiteley este însărcinată cu al doilea copil. Modelul și logodnicul ei, actorul Jason Statham mai au împreună un fiu, Jack Oscar Statham, în vârstă de 4 ani. Cuplul este împreună din anul […] The post



Rosie Huntington-Whiteley este, din nou, însărcinată! Jason Statham este în culmea fericirii

Fericire mare! Rosie Huntington-Whiteley este însărcinată cu al doilea copil. Modelul și logodnicul ei, actorul Jason Statham mai au împreună un fiu, Jack Oscar Statham, în vârstă de 4 ani. Cuplul este împreună din anul […] The post Rosie Huntington-Whiteley este, din nou, însărcinată! Jason Statham este în culmea fericirii appeared first on Cancan.

Rosie Huntington-Whiteley este, din nou, însărcinată! Jason Statham este în culmea fericirii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adversara ardelenilor, echipa franceză Fenix Toulouse, vine din cel mai puternic campionat din Europa Potaissa Turda are o misiune extrem de grea pentru calificarea în grupele European League. Adversara ardelenilor, echipa franceză Fenix Toulouse,

Au ieșit scântei între Viviana Sposub și George Burcea în cadrul ediției de la “Ferma”, difuzată în noaptea de marți spre miercuri. În momentul în care focoasa brunetă i-a dat o replică incitantă, fostul partener al Andreei Bălan a

Candidatul sprijinit de USR-PLUS-PNL pentru Primăria Capitalei Nicuşo Dan a acuzat-o marţi seară pe Gabriela Firea că face parte din „mafia imobiliară” şi i-a transmis că o aşteaptă în seara aceasta la o dezbatere, la care este sigur că

Ani în şir moneda unică europeană a stat în centrul politicii noastre bugetare, dacă ne gândim la accizele în euro şi la acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Şi mai stă încă, dacă ne uităm

Soldul creditelor acordate de bănci companiilor şi persoanelor fizice era la finele lunii august cu 3,7% mai mare decât în perioada similară a anului trecut (1% în termeni reali), la un total de 274,4 miliarde lei, după un avans de 6,3% a

Guvernul Orban va ataca la CCR proiectul de lege privind rectificarea bugetară, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”. Decizia vine după ce PSD a trecut în Parlament mai multe amendamente, printre acestea fiind creşterea pensiilor cu 40%

George Ogăraru: ”Trăim vremuri în care copiii nu mai ies pe stradă să se

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a precizat marți, la Alba Iulia, că ”avem în evaluare orice scenariu” atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă după alegerile locale din 27 septembrie ar putea fi instituit un nou

Celebrul constructor de bolizi exclusiviști Bugatti ar putea ajunge în portofoliul start-up-ului croat Rimac, care are ca obiect exclusiv de activitate mașinile electrice. Tranzacția ar fi fost aprobată deja

Majorarea pensiilor cu 40% presupune un efort bugetar de 60 de miliarde de lei în 2021 – bani pe care bugetul nu-i are - , ceea ce va împinge deficitul bugetar la 11-12% din PIB, anul

Finlanda urmează să lanseze miercuri un program-pilot cu câini care pot detecta coronavirusul la aeroportul din Helsinki. Testele voluntare canine vor oferi rezultate în decurs de 10 secunde, scrie The Whasington Post. Și cercetătorii din țări

Nu mai puțin de 15 oameni de la FCSB sunt infectați cu noul coronavirus, ultimul depistat fiind Dennis Man, nimeni altul decât jucătorul care în ultimul meci din campionat, cu FC Argeș, înscria de trei ori în victoria cu 3-0. În această seară,

AS Roma negociază cu Massimiliano Allegri. Nici n-a început bine sezonul în Serie A și se pregătește prima schimbare de antrenor. Noul proprietar al clubului giallorosso, William Friedkin, nu e mulțumit de Paulo Fonseca, în pericol să-și

Euro a atins joi un nou maxim istoric, a doua zi la rînd după ce miercuri a fost cotată la BNR la 4,8641 lei. Acesta este al patrulea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie. Leul a

Fondul Proprietatea a anunţat miercuri la Bursă că Steven van Groningen, preşedinte şi CEO al Raiffeisen Bank, a decis să renunţe la funcţiile deţinute în cadrul Comitetului Reprezentanţilor şi în Comitetele Consultative ale FP începând cu

Cabinetele medicilor de familie urmează să primească primele doze din vaccinul gripal cumpărat de Ministerul Sănătăţii pentru imunizarea din această toamnă. În farmacii, un vaccin costă puţin peste 50 de lei, dar se găseşte cu

Cifra de afaceri a IMM-urilor din România a coborât cu 14% în august comparativ cu iulie, relevă un studiu al distribuitorului de softuri financiar-contabile SmartBill. Față de intervalul similar al anului

FC Voluntari și Sepsi deschid etapa cu numărul 5 din Liga 1. Meciul se joacă astăzi, de la ora 18:00, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #5

Alegeri locale 2020. Conform legislației actuale, alegătorii care nu se pot deplasa sau sunt internați în spital pot solicita urna mobilă. În cazul persoanelor care au febră, autoritățile au decis că acestea vor avea prioritate și vor vota în

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care