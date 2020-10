Ronaldinho a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Cum se simte marele sportiv 26.10.2020

26.10.2020 Ronaldinho a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Cum se simte marele sportiv Ronaldo de Assis Moreira, sportivul brazilian de 40 de ani a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit Diario AS, el s-a izolat în Belo Horizonte, după ce a făcut anunțul pe Instagram Stories. Ronaldinho a […] The post Ronaldinho a fost



Ronaldinho a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Cum se simte marele sportiv

Ronaldo de Assis Moreira, sportivul brazilian de 40 de ani a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit Diario AS, el s-a izolat în Belo Horizonte, după ce a făcut anunțul pe Instagram Stories. Ronaldinho a […] The post Ronaldinho a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Cum se simte marele sportiv appeared first on Cancan.ro.

Ronaldinho a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Cum se simte marele sportiv

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce a pierdut controlul direcţiei, pe fondul consumului de alcool acroşând un alt autovehicul care circula

România a exportat bunuri în valoare totală de 51,8 miliarde de euro în primele nouă luni din 2019, în creştere cu 2% faţă de perioada similară din 2018. În acelaşi timp, importurile de bunuri au ajuns la 63,8 miliarde de euro în perioada

Veste-bombă în lumea tenisului din România! Unul dintre sportivi a anunțat că familia lui se va mări și a făcut publică prima poză cu burtica de gravidă a iubitei sale. Printre mărturisirile făcute în dreptul imaginii emoționante, viitorul

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Barbu Mateescu a explicat principalele paradoxuri ale scrutinului de duminica, incepand cu prezenta destul de scazuta din tara, pana la scorurile principalilor candidati. Citește mai

FRF l-a amendat pe Cosmin Contra cu 20% din salariul pe o lună ca urmare a episodului trivial de la meciul cu Norvegia, când selecționerul l-a jignit grosolan pe George Pușcaș după ratarea unui penalty. Episodul cu injuriile adresate de

Inbagaj.ro, liderul local al pieţei de bagaje şi accesorii de calatorie, a lansat în premieră noua serie de bagaje X-RAY de la producătorul de trolere TITAN, din Hamburg,

Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat că nu va fi niciodată anti PSD, dar nu va accepta să susţină "gravele greşeli şi derapaje ale unor lideri lipsiţi de educaţie şi viziune", menţionând că

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, ia în calcul să-l oferteze pe fostul său mijlocaş spaniol şi acum antrenor la Sociedad B, Xabi Alonso (37 de ani), potrivit France Football. După Mourinho, Allegri şi Wenger, Bayern a venit cu un nume

Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta fără niciun strop de machiaj. Andreea Raicu este una dintre vedetele asumate din showbiz-ul românesc. În ciuda faptului că este o persoană publică, vedeta nu are nicio problemă

Pentru finalul anului 2019, managementul Electroglobal se aşteaptă la o menţinere a creşterii înregistrate în primele nouă

Deficitul de cont curent s-a majorat în primele nouă luni ale anului la 8,1 miliarde euro, de la 6,79 miliarde euro în ianuarie-septembrie 2018, arată datele publicate astăzi de BNR, estimările analiştilor indicând că el va depăşi 10 miliarde

Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, are o clauză de reziliere de doar 15.000 de euro și ar putea pleca în această iarnă! Uhrin a revitalizat-o pe Dinamo într-un timp foarte scurt! În doar trei luni, antrenorul ceh a dus echipa de pe

Loredana Chivu este o figură cunoscută în showbiz-ul autohton, asta după ce s-a remarcat ca asistentă în emisiunea lui Capatos. Acum nu mai apare pe micul ecran, însă fanii o pot vedea şi pot fi la curent cu activităţile ei, pe reţelele de

Se cunosc de mai bine de 30 de ani şi tot de atunci îi leagã o frumoasã prietenie. Au acumulat împreunã mii de ore de transmisiuni în direct şi sute de ediţii speciale, au bifat premierã dupã premierã

Industria textilă, de îmbră­că­minte şi încălţăminte este una strategică în Europa, repre­zentând un business anual de 200 de miliarde de euro, cu un total de 2,2 milioane de oameni (dintre care 66% femei) şi 225.000 de companii, potrivit

Noa Saez l-a vrăjit pe Neymar, starul lui PSG.Au fost de ajuns câteva fotografii în care apăreau împreună pentru a declanșa o mulțime de speculații. Neymar și Noa Saez s-au "intersectat" la petrecerea dată de Arthur Melo (FC Barcelona) cu

Simion Ștefan, mentalistul despre care se spune că poate intra în mintea oricărui om revine în cea mai nouã ediţie iUmor, difuzatã mâine searã, de la 20:00, la Antena 1. Artistul nu vine singur, ci împreunã

Dacia lansează din 14 noiembrie noile versiuni Stepway, în trei variante de motorizare, una pe benzină şi două diesel, informează compania. Dacia lansează astăzi noul Logan Stepway, a notat Mediafax. Dacia Logan Stepway - preț și dotări Din

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6 din 49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, joi, 14 noiembrie

După două luni de pauză, căpitanul roș-albaștrilor, Mihai Pintilii (35 de ani), e refăcut complet, se antrenează normal cu echipa și va face parte din lotul de 18 pentru meciul cu Astra Giurgiu. Încă o veste bună pentru Bogdan