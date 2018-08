Romgaz Mediaş, afaceri de 2,4 mld. lei în S1/2018, plus 3,4%, dar profitul a scăzut cu 10%, până la 797 mil. lei 15.08.2018

15.08.2018 Romgaz Mediaş, afaceri de 2,4 mld. lei în S1/2018, plus 3,4%, dar profitul a scăzut cu 10%, până la 797 mil. lei ♦ Valoarea de piaţă a celui de al doilea cel mai valoros emitent local de pe piaţa bucureşteană de capital a crescut cu peste 9% în ultimul an ♦ Romgaz este al patrulea cel mai tranzacţionat emitent de la Bucureşti în ultimul an, cu



♦ Valoarea de piaţă a celui de al doilea cel mai valoros emitent local de pe piaţa bucureşteană de capital a crescut cu peste 9% în ultimul an ♦ Romgaz este al patrulea cel mai tranzacţionat emitent de la Bucureşti în ultimul an, cu tranzacţii de 0,969 miliarde lei.

