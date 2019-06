Romario Benzar a fost vândut de FCSB în Serie A, la Lecce » Suma importantă primită de Gigi Becali 25.06.2019

25.06.2019 Romario Benzar a fost vândut de FCSB în Serie A, la Lecce » Suma importantă primită de Gigi Becali FCSB l-a vândut pe Romario Benzar (27 de ani) la Lecce în schimbul a puțin peste două milioane de euro. Fundașul dreapta a semnat un contract pe trei sezoane cu nou-promovata în Serie A, plus încă un an prelungire, anunță



Romario Benzar a fost vândut de FCSB în Serie A, la Lecce » Suma importantă primită de Gigi Becali

FCSB l-a vândut pe Romario Benzar (27 de ani) la Lecce în schimbul a puțin peste două milioane de euro. Fundașul dreapta a semnat un contract pe trei sezoane cu nou-promovata în Serie A, plus încă un an prelungire, anunță TV Digi Sport. FCSB are clauze conform cărora va mai încasa și alte sume de bani din urma acestui transfer în funcție de câte meciuri va juca în Italia. ...

Romario Benzar a fost vândut de FCSB în Serie A, la Lecce » Suma importantă primită de Gigi Becali

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Monica Lewinsky a vorbit deschis despre “o avalanșă a durerii” pe care a simțit-o atunci când a fost înfierată public în urma relației sale cu Bill Clinton. Citește mai

Pentru prima dată din 2014 încoace, o jucătoare de tenis a reuşit să o „eclipseze“ pe Simona Halep în România în ceea ce priveşte mediatizarea şi atenţia

Vechi de peste două secole, castelul Nopcea s-a numărat printre „bijuteriile” Ţării Haţegului. Monumentul istoric a căzut pradă hoţilor şi căutătorilor de comori, iar interiorul său păstrează urmele jafurilor neoprite de autorităţi.

Piaţa Tricolorul din Câmpia Turzii va găzdui pe 31 martie, de la ora 12.00, un eveniment caritabil, Live Cooking Show. Banii adunaţi vor merge la Asociaţia Autism Câmpia

Autorităţile române şi cele ucrainiene negociază construirea unui nou pod peste Tisa. Podul de beton, care va fi construit între localităţile Sighetu Marmaţiei şi Biserica Albă, va fi destinat doar traficului de autovehicule, iar pentru

Excluşi în cazul celor mai multe diete, carbohidraţii sunt în realitate macronutrienţi necesari organismului, responsabili de alimentarea întregului corp cu energie. Nutriţioniştii susţin că eliminarea carbohidraţilor din dietă este o alegere

Avocaţii lui Liviu Dragnea, dar şi avocatul fostei directoare DGASPC Teleorman au depus la Curtea Supremă cereri prin care arată că decizia de la fond a fost pronunţată de un complet nelegal şi cer rejudecarea dosarului de către un complet de 3

O tânără de 19 ani care fusese oprită în trafic s-a sinucis împuşcându-se în cap, în timp ce mâinile îi erau încătuşate la spate, a transmis poliţia din statul Virginia, potrivit Fox

Comisiile parlamentare reunite de buget–finanţe au respins, marţi, cu voturile decisive ale PSD şi UDMR, contul de execuţie bugetară al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2017, potrivit

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică şi Furnizare Energie Electrică Nord solicită Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor la energia electrică pentru

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, marţi seara, la dezbaterea organizată în cadrul festivalului „One World Romania“, că este „aproape sigur“ că va declanşa referendumul pe Justiţie concomitent cu alegerile europarlamentare din mai.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a trimis o scrisoare Jandarmeriei după ce reprezentanţii postului Antena 3 s-au plâns că reporterii sunt agresaţi de protestatari şi împiedicaţi să-şi facă meseria. Din nou, membrii forului au avut

La mai bine de doi ani de la izbucnirea scandalului Hexi Pharma şi după înăsprirea legislaţiei pentru producătorii şi distribuitorii de biocide, viaţa pacienţilor a fost pusă din nou în pericol. Reprezentanţii pacienţilor spun că firmele

UDMR cere amânarea intrării în vigoare a OUG 114 până în 2020, considerând că este necesară modificarea acesteia în peste 40 de puncte. "Uniunea ar modifica în mai mult de 40 de puncte OUG care

În contextul vizitei pe care Papa Francisc o va efectua în România în acest an, a fost constituit Comandamentul Operativ Naţional "Vizită Papa Francisc I - 2019" la nivelul conducerilor instituţiilor din

Începând cu data de 20.03.2019, ora 10:00 staţia „Piaţa Sudului" aferentă liniilor 73, 74, 76, 312, 313, 381, N105, N112, amplasată pe Str. Serg. Niţu Vasile, sens Piaţa Unirii, se

Peste 1.000 de baraje nu îndeplineau, în 2017, condiţiile de siguranţă, existând riscul producerii unor catastrofe cu efecte semnificative asupra populaţiei, proprietăţilor şi mediului, se arată

ZF a început o serie de articole în care prezintă în câteva cifre-cheie modul în care au evoluat în ultimul deceniu companiile - lider de piaţă din

Romanian Software, o companie locală specializată în furnizarea de soluţii software şi servicii pentru domeniul resurselor umane, a lansat o versiune disponibilă în cloud pentru platorma proprie colorful.hr, care poate fi utilizată pentru

Omul de afaceri Omer Susli, cel care a vândut reţeaua de magazine de bricolaj Praktiker către britanicii de la Kingfisher, pregăteşte deschiderea unui magazin sub brandul Homelux în Bucureşti, noul lanţ pe care îl dezvoltă. Magazinul ar urma