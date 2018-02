ROMÂNUL care tocmai A DAT LOVITURA! 06.02.2018

06.02.2018 ROMÂNUL care tocmai A DAT LOVITURA! Iulian Dascălu a devenit al doilea român în topul celor mai mari proprietari de clădiri de



ROMÂNUL care tocmai A DAT LOVITURA!

Iulian Dascălu a devenit al doilea român în topul celor mai mari proprietari de clădiri de birouri

ROMÂNUL care tocmai A DAT LOVITURA!

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat marţi că o apreciază pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este că ea nu va candida la Casa Albă, relatează AFP. "O cunosc foarte bine (...)

CS U Craiova a avut destule probleme în defensivă în acest sezon, iar Mihai Rotaru ar dori să întărească acest compartiment. Patronul oltenilor ar fi pus ochii pe Valerică Găman (28 de ani), fostul fundaș al celor de la FC U

Concluzie clară a analizei exporturilor FCSB, făcută în Gazeta Sporturilor de miercuri: în era Becali, roș-albaștrii au vândut în Europa 9 fotbaliști cu peste 2 milioane de euro și niciunul n-a confirmat! Stanciu

Un zbor dinspre Lisabona spre Bucureşti, amânat timp de o oră, din cauza unor pasageri care s-au luat la bătaie. Echipajul companiei aeriene a decis să anuleze procedurile de decolare, pentru ca pasagerul care a provocat tot scandalul să fie

Vaidas Kariniauskas va fi noul jucător al CSM CSU Oradea. Baschetbalistul originar din Lituania va semna un contract cu valabilitate pentru actualul sezon competițional. Cele două parți au un acord de principiu, urmând ca actele să fie parafate în

Jurnalistul Dan Andronic face noi dezvăluiri explozive, de data aceasta în cazul microfonului instalat în casa ministrului de Interne, Carmen Dan. Citește mai

Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), cel mai mare din ţară, a înregistrat în 2017 un trafic de peste 12,8 milioane de pasageri, plus 16% faţă de anul precedent. Astfel, numărul de pasageri care au tranzitat aeroportul a ajuns la un

„Pentru 2018, ne propunem o cifră de afaceri de 42,8 milioane de euro, adică o creştere de

Specialişti şi celebrităţi au sugerat că Oprah Winfrey ar putea candida la preşedinţie împotriva lui Donald Trump în 2020. Acesta din urmă nu a luat în serios vestea şi declară că, dacă ar face-o, tot el ar câştiga, relatează The

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ofiţerii nemţi i-au înjosit pe aliaţii români, adresându-se la adresa ofiţerilor cu jigniri de

Fondatorul şi CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a devenit luni cea mai bogată persoană din istorie după ce netul său a atins 105.1 miliarde de dolari, depăşindu-l pe Bill

Reţeta modelării unui actor de valoare este greu de precizat, este o reţetă de prăjitură sofisticată, în stare să adune laudele a mii şi mii de spectatori. Pe scenă, actorul trebuie să intre

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Gazele naturale pentru populaţie se scumpesc începând de miercuri, 10 ianuarie, cu peste 8%! Scumpirea, anunțată peste noapte de ANRE, îi prinde pe români descoperiți tocmai când începe

În urma unei discuții purtate cu managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, Gheorghe Flutur i-a cerut acestuia să facă o anchetă în cazul Cristinei Ungureanu, de 63 de ani, care a murit săptămâna trecută în urma unei

Coliziunea dintre un autotren şi au autoturism, soldată cu rănirea unei persoane, a blocat traficul miercuri dimineaţă, 10 ianuarie, pe DE 584 Brăila-Slobozia. Conform poliţiştilor de la Centrul Infotrafic se circulă pe un fir

Preţul gazelor naturale pentru populaţie creşte începând de miercuri, companiile de utilităţi estimând o creştere medie de 5,6% a preţului final, procentul fiind diferit de la un furnizor la

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decide miercuri dacă judecă mai repede cererea de arestare în lipsă a lui Radu Mazăre, fugit în Madagascar, în timpul controlului

Preotul Florin Butum a fost trimis în judecată de procurorii DNA după ce a dat declaraţii false pentru a obţine fonduri

Banca Mondială şi-a îmbunătăţit estimările pentru creşterea economică pe care o va înregistra România în acest an. Instituţia prognozează că economia ţării noastre va înregistra un avans de 4,5% în 2018 şi de 4,1% în 2019, faţă de