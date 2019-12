Românilor le-au plăcut cărţile în 2019. Care au fost cele mai citite 27.12.2019

27.12.2019 Românilor le-au plăcut cărţile în 2019. Care au fost cele mai citite Anul 2019 a fost un an bun pentru citit. Cel puţin asta spun reprezentanţii librăriilor. Două dintre volumele cu cel mai mare succes la public au fost „Evadare de la Auschwitz” şi „Oraşul fetelor”. Librarii mai anunţă că vânzările au



Românilor le-au plăcut cărţile în 2019. Care au fost cele mai citite

Anul 2019 a fost un an bun pentru citit. Cel puţin asta spun reprezentanţii librăriilor. Două dintre volumele cu cel mai mare succes la public au fost „Evadare de la Auschwitz” şi „Oraşul fetelor”. Librarii mai anunţă că vânzările au crescut şi cu 40% faţă de o lună obişnuită.

Românilor le-au plăcut cărţile în 2019. Care au fost cele mai citite

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Anatolii Griţenko, unul din cei 39 de candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina, a declarat că soţia sa nu a putut vota, pentru că nu şi-a găsit numele pe lista

Guvernul japonez va anunţa, luni, numele noii ere imperiale, care îl va însoţi pe noul împărat Naruhito, succesorul la tron al tatălui său, actualul suveran Akihito, la 1 mai, conform

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere din acest an s-a produs duminică seara pe un drum judeţean din comuna Tetoiu, în sudul judeţului Vâlcea. Două din cele patru victime persoane şi-au pierdut viaţa: un copil de 4 ani şi un adolescent de

Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat după atacul lui Ludovic Orban, care a spus că orice român care respectă tradiţiile şi pe semenii săi ştie că în postul Paştelui nu se fac nunţi. Fostul ministru al Muncii a precizat că nunta religioasă

Evreii au sărbătorit reinaugurarea sinagogii din Deva, veche de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Casa de rugăciune şi adunare a membrilor comunităţii evreieşti a fost restaurată în ultimii

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a făcut azi un nou pas spre titlu în Grecia. PAOK s-a impus în deplasare cu Xanthi, din etapa a 26-a din campionatul Greciei, scor 2-1. Echipa lui Lucescu a condus prin

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Harlem Gnohere a început din postura de rezervă meciul cu CS U Craiova, câștigat de FCSB cu 3-2, dar francezul de 30 de ani a fost decisiv în repriza secundă. Trimis pe teren în startul celei de-a doua reprize, în locul

Premier League 2019, etapa a 32-a. Derby-ul Liverpool - Tottenham s-a terminat 2-1. ”Cormoranii” sunt primii, 79 de puncte, două peste City. Sâmbătă, 30 martie 14:30 Fulham - Manchester City 0-2 VIDEO ”Cetățenii” au revenit pe primul loc,

A dat o mega petrecere de ziua ei la un restaurant cu specific românesc unde au venit zeci de invitați. Deși și-ar fi dorit să primească bani, Oana a descoperit și un cadou pe care i-a venit să urineze. Într-un săculeț roșu a găsit patru

Stadionul Rapid, singurul interbelic din Bucureşti, este istorie. Cei care au trecut astăzi cu tramvaiul 41 pe podul Grant au avut surpriza să constate că arena din Giuleşti a fost demolată aproape în totalitate. Citește mai

OTP Real Estate&Construction, fond de investiţii în imobiliare administrat de OTP şi lansat în România în august 2018, înregistrează un randament de 8,2% de la începutul anului 2019 în­coace, fiind cel mai performant din rân­dul

Sphera Group (simbol bursier SFG), emitent care deţine companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, şi-a bugetat pentru 2019 venituri de 993 milioane de lei, în urcare cu 29% faţă de cele realizate pe

Helmuth Duckadam împlinește astăzi 60 de ani. Gazeta Sporturilor a pregătit 8 pagini de excepție dedicate „eroului de la Sevilla”. Duckadam reconstituie secundă cu secundă serie faimoaselor lovituri de departajare din finala

Natalia Fileva, coproprietara uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Rusia şi una dintre cele mai bogate femei din această ţară, a murit după ce avionul său s-a prăbuşit în Germania, în apropiere de Frankfurt, a informat compania

Regina Elisabeta este pregătită să abdice în favoarea fiului său, Prințul Charles. Aceasta va renunța la tron peste 3 ani, atunci când va împlini vârsta de 95 de ani. Din acel moment, fiul Reginei va îndeplini toate atribuțiile

Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal specializat în creşterea, păstrarea şi comercializarea drogurilor pe teritoriul Chişinăului şi în suburbii. Au fost identificate persoanele care comercializau, precum şi mai multe

Primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a anunţat că va semna demiterea din funcţie a directorului şi vicedirectorului Pieţei Centrale, Octavian Bivol şi Victor Gutium, dar şi că va cere demisia arhitectului şef al capitalei,

Desfăşurate între 3 şi 7 aprilie, Conferinţele Dilema veche preiau şi dezvoltă conceptul Festivalului de ştiinţe umaniste, desfăşurat la Arad începând cu 2015 într-un format care propune publicului câte o temă fundamentală de dezbatere

Am scris la un moment dat că este posibil ca Stanley Fischer să-și fi părăsit înainte de termen postul de vicepreședinte Fed pentru că a realizat, probabil, că inflația