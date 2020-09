Românii se bucură de redeschiderea cinematografelor! Care sunt regulile ce trebuie respectate atunci când mergi la film 12.09.2020

În data de 1 septembrie cinematografele și-au redeschis ușile pentru iubitorii de film. După șase luni de pauză, oamenii se pot întoarce în sala de cinema. Însă pentru că epidemia de coronavirus încă pune mari probleme la nivel mondial, lanțurile de cinematografe au adoptat anumite reguli care să prevină răspândirea virusului. Astfel, cei care vor […] The post Românii se bucură de redeschiderea cinematografelor! Care sunt regulile ce trebuie respectate atunci când mergi la film appeared first on Cancan.ro.

