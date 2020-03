Românii, în pragul disperării! O asistentă din Suceava l-a implorat în lacrimi pe Nelu Tătaru, în direct la TV, să fie testată pentru noul coronavirus 25.03.2020

25.03.2020 Românii, în pragul disperării! O asistentă din Suceava l-a implorat în lacrimi pe Nelu Tătaru, în direct la TV, să fie testată pentru noul coronavirus Ancheta epidemiologică care are loc în acest moment la Spitalul Județean din Suceava aduce disperare și neputință în rândul sucevenilor și în special a cadrelor medicale implicate. Peste 100 de medici și asistenți au fost infectate cu noul



Românii, în pragul disperării! O asistentă din Suceava l-a implorat în lacrimi pe Nelu Tătaru, în direct la TV, să fie testată pentru noul coronavirus

Ancheta epidemiologică care are loc în acest moment la Spitalul Județean din Suceava aduce disperare și neputință în rândul sucevenilor și în special a cadrelor medicale implicate. Peste 100 de medici și asistenți au fost infectate cu noul coronavirus în orașul din nordul Moldovei. De disperare, o asistentă și-a strigat oful în public, la TV. […] The post Românii, în pragul disperării! O asistentă din Suceava l-a implorat în lacrimi pe Nelu Tătaru, în direct la TV, să fie testată pentru noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.

Românii, în pragul disperării! O asistentă din Suceava l-a implorat în lacrimi pe Nelu Tătaru, în direct la TV, să fie testată pentru noul coronavirus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a coborât luni la 3,32% pe an, de la 3,38% vineri, după o creştere succesivă începând

Preşedintele Klaus Iohannis va lansa luna aceasta cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Anunţul lansării "în curând" a volumului apare pe pagina de Facebook a preşedintelui Iohannis şi

Cea de-a 3-a ediție a American Independent Film Festival și-a anunțat programul complet. Filme premiate sau selectate la festivaluri prestigioase de film ca Sundance, Toronto, Cannes, Veneția sau

Meteorologii prognozează o răcire a vremii în următoarele două săptămâni, la nivelul întregii ţări, în timp ce ploile se vor semnala aproape în fiecare zi, relevă prognoza de specialitate publicată luni

Mandatul PNL la consultările de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţie este de susţinere totală pentru referendumul naţional, a declarat, luni, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban. "PNL va

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni că trimiterea în judecată a dosarului 'Revoluţiei' poate fi un lucru bun. "De 30 de ani solicităm pedepsirea vinovaţilor pentru morţii Revoluţiei şi de 30 de

Peste 200.000 de români şi-au căutat un loc de muncă în primele trei luni ale anului, numărul total de aplicări din primul trimestru urcând cu peste 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la aproape 3,9 milioane, arată datele

Eugen Neagoe e favorit să preia CSU Craiova, însă mutarea se va face, cel mai probabil, după finalul actualei stagiuni. Tehnicianul lui Sepsi va deveni al doilea cel mai bine plătit antrenor din Liga 1. Nici acum fostul secund al lui

Gigi Becali este la curent cu problemele pe care le va avea echipa sa în sezonul următor. În vară, FCSB e nevoită să se mute pentru că gazonul de pe Național Arena va trebui înlocuit după ce stadionul va găzdui două concerte.

Chelsea poate profita de pasul greșit al celor de la Arsenal și Manchester United și, cel puțin pentru un moment, poate urca pe locul 3 în Premier League. Meciul dintre Chelsea și West Ham va avea loc luni, de la ora 22:00, pe

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni, la Tulcea, demararea unui nou program guvernamental pentru revitalizarea sectorului piscicol. Şefa Executivului a participat, alături de ministrul Petre Daea, la inaugurarea oficială a Bursei de Peşte.

O româncă de 23 de ani din județul Cluj și-a găsit sfârșitul la Paris, după ce a căzut în gol, în timp ce încerca să facă o poză cu Turnul Eiffel. Tânăra se afla în vacanță alături de iubitul ei, care îi pregătise o surpriză, urma

Pariorii fac predicţii diverse în ceea ce priveşte numele pe care îl vor alege Ducesa Meghan (37 de ani) şi Prinţul Harry (34 de ani) pentru primul lor bebeluş, care urmează să se nască la finalul lunii

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Vrancea au vrut să facă o primire cât mai românească celor 70 de experţi din 21 de state membre ale Uniunii Europene, care se întâlnesc timp de două zile, la Focşani, în grupul de lucru la nivel de

Cadavrul unui bărbat a fost zărit de mai mulţi martori atârnat de structura metalică a podului de la Mărăcineni. În urma apelului la 112, echipaje ISU s-au deplasat la faţa locului pentru a încerca să ridice corpul

La 30 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, doar Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au mai rămas să răspundă pentru cele peste 2000 de victime de la

Un bărbat de 42 de ani s-a ales cu marfa confiscată şi cu o amendă usturătoare după ce a fost depistat în trafic de o patrulă rutieră, care a constatat că transporta sute de kilograme de fier vechi cu maşina, pentru care nu avea acte de

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că nu se aşteaptă ca PSD să susţină moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, apreciind că social-democraţii îl vor "şantaja"

Antreprenorii din România se pot înscrie până pe data pe 24 mai 2019 în cadrul competiţiei "Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene', iniţiativă a Comisiei Europene (CE) care identifică

Vremea se încălzește, copacii înfloresc și nu mai ai chef să stai în casă. Așa că cel mai bine este să ieși la un picnic în natură, să te plimbi prin parc, să alergi, să mergi cu bicicleta ori pur și