Românii dau pe mâncare jumătate din salariu, francezii doar 15% 17.02.2018

17.02.2018 Românii dau pe mâncare jumătate din salariu, francezii doar 15% Bucureştenii au preţuri mai mici la alimente decât parizienii şi americanii, însă nu îşi pot cumpăra la fel de multe alimente dintr-un salariu mediu. „Românul consumă



Românii dau pe mâncare jumătate din salariu, francezii doar 15%

Bucureştenii au preţuri mai mici la alimente decât parizienii şi americanii, însă nu îşi pot cumpăra la fel de multe alimente dintr-un salariu mediu. „Românul consumă pe...

Românii dau pe mâncare jumătate din salariu, francezii doar 15%

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Raluca este o femeie împlinită. Vedeta are un soţ grijuliu, două fiice minunate şi are grijă să se dezvolte şi pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultăţii. Şi, deşi are o viaţă agitată, ea îşi face timp şi

Ies la iveală noi detalii despre viaţa celor 13 copii americani torturaţi de părinţi. După ani de abuzuri şi înfometare, au dezvoltat probleme mintale. Citește mai

Temperaturile vor creşte peste limita normală pentru această perioadă - începând de joi - ajungând chiar şi la 10-11 grade Celsius, potrivit prognozei transmisă luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile de Fier I au descoperit aproximativ 800 de pachete cu ţigări de provenienţă sârbească, ascunse în cabina unui şofer sârb şi în spaţiile destinate

Poate te-ai întrebat de multe ori ce calitate te face să fii sexy. Ei bine, conceptul de atractivitate poate fi diferit pentru majoritatea bărbaţilor. Unii se gândesc doar la avantajele pe care le ai din punct de vedere fizic, în timp ce alţii

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) a prezentat luni, 22 ianuarie, în cadrul unui club de presă, un studiu privind relaţiile moldo-ruse, privite prin prisma parteneriatului strategic. Experţii au constatat că relaţiile sunt în continuare

Marcio Mizael Matolias are 44 de ani, din care jumatate i-a trait in castelul sau de nisip, inconjurat de carti si undite de pescuit. Resedinta pe care si-a stabilit-o pe plaja Barra da Tijuca din Rio

Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune a bacalaureatului 2018 se fac în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a

Un turist român a fost rănit duminică la New York, în apropiere de Empire State Building, după ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în

Karolina Pliskova, locul 6 WTA, o întâlnește ACUM pe Barbora Strycova, locul 24 WTA, în optimi la Australian Open. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe Eurosport. Câștigătoarea meciului va juca

Un bărbat a deschis focul chiar lângă Empire State Building, după o ceartă cu amicul său. Trei persoane au fost rănite, între care un român. Cel care a deschis focul a fugit de la faţa locului. A fost urmat şi de prietenul său, cu care se

Jurnalistul revistei "Caţavencii" s-a stins fulgerător la 43 de ani. Potrivit mărturisirilor făcute de apropiaţi, Nic Sârbu fusese diagnosticat cu o maladie mortală. În ciuda luptei sale împotriva bolii necruţătoare, el a fost învins. În

Un cunoscut chitarist a murit, după un stupid accident, pe scări! El s-a dezechilibrat şi a căzut, iar incidentul i-a fost fatal. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies şi The Kinks, a murit la vârsta de 76 de

Bucurie fără margini în familia Maria Marinescu – Alin Petrache. Cunoscuta creatoare de modă a devenit mamă pentru a doua oară, iar soţul ei este cel mai fericit, pentru că acum poate să spună că e tătic de băiat. El mai are trei fete

Sarea, nisipul şi soluţiile antiîngheţ care au fost aruncate pe străzi pentru îndepărtarea poleiului îţi strică aproape în fiecare an încălţămintea. Citește mai

Noile tehnologii QLED ofera experienta de cinematograf la tine acasa. Profita de cele mai bune si moderne televizoare la cele mai bune preturi, astazi la eMAG. Citește mai

Un meci de lupte la nivel de juniori, desfășurat duminică în orașul Aachen, Germania, s-a terminat cu o încăierere la care au participat cel puțin 20 de persoane, după ce părinții celor doi competitori s-au luat la ceartă.

Chiar dacă are parte de susținerea totală a lui Liviu Dragnea, noul premier al României pare să nu împărtășească ideile șefului său

Ivanciu Corcioveiu se află sub control judiciar, având interdicţia de a părăsi România, şi cu doar o săptămână înainte de pronunţarea verdictului definitiv în cazul său a încercat să scape de răspunderea penală, fugind din ţară, dar

România TV şi Antena 3 au fost cele mai urmărite canale de ştiri sâmbătă seară, când zeci de mii de români au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de modul în care ţara este