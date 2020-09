Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate 08.09.2020

08.09.2020 Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate Deși este septembrie și toamna a venit deja, cererea de transport către litoral se menţine ridicată în această săptămână. Astfel, CFR Călători îşi adaptează în extrasezon capacitatea de transport la solicitările de trafic şi



Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate

Deși este septembrie și toamna a venit deja, cererea de transport către litoral se menţine ridicată în această săptămână. Astfel, CFR Călători îşi adaptează în extrasezon capacitatea de transport la solicitările de trafic şi suplimentează cu vagoane trenurile spre şi dinspre Constanţa şi Mangalia. Citește și: Bizarul caz al unei școli din Arad. Este încadrată […] The post Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate appeared first on Cancan.ro.

Românii continuă să se înghesuie pe litorarul românesc. CFR suplimentează vagoanele care merg spre litoral pe fondul cererii ridicate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dumitru Daniel Chirilă, propunerea Vioricăi Dăncilă pentru postul de ministru de Interne, este în acest moment secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi vine din Drobeta - Turnu Severin de unde se trage şi actualul ministru interimar

Cristi Manea (22 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB în urmă cu o săptămână, dar nu îmbrăcase atunci tricoul vicecampioanei. Ulterior, fostul fundaș al CFR-ului a participat la ședința foto oficială și a postat pe contul său de

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat-o miercuri pe Viorica Dăncilă că nu respectă Constituţia prin refuzul de a se prezenta la votul de încredere în Parlament şi subliniază că PSD „guvernează împotriva poporului român”.Totodată,

♦ Nasul Roşu, brandul creat în 2016 de Alina şi Dan Constantinescu pentru a vinde legumele culese din ferma de lângă Ploieşti, s-a transformat în numai trei ani într-o platformă care adună zeci de alţi mici antreprenori români, în jur de

Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă prin care termenul limită pentru înregistrarea în Registrul electoral a cetăţenilor români din străinătate care au drept de vot în

Astronomii cred că acesta ar putea fi cel de-al doilea obiect interstelar care trece prin sistemul nostru solar, după cel descoperit în

Românii cu „carte” puţină lucrează mai mult decât cei cu studii superioare. Asta este concluzia unei cercetări despre condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, realizată în mai 2018 şi publicată anul acesta. Raportul arată că

Dintre ţările care fac parte din Uniunea Europeană, Franţa şi România sunt pe primele două locuri în ceea ce priveşte numărul de elevi per învăţător, arată un raport Eurostat dat

Comisia Europeană, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participă în mod activ la pregătirea proiectării şi construcţiei în România a trei spitale regionale de urgenţă, la Iaşi, Cluj

În seria Concertelor de la Miezul Nopţii, Orchestra barocă din Freiburg şi Corul Sing-Akademie din Zurich, vor fi pe scena Ateneului, astă-seară, de la

Cuplul Stroe şi Vasilache a fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice. „Ei rămân in istoria Revistei românesti nu numai cu valoarea artei lor, ci, mai presus de toate, cu gestul - care adesea mi se pare incomensurabil, de a fi trăit

Pentru o casă de 120 de metri pătraţi, aparatul şi instalarea lui costă minimum 2.700 de euro, iar suma poate ajunge şi la 4.500 de euro pentru o casă de dimensiuni

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că pactul propus de PSD pentru bunăstarea românilor reprezintă o acţiune electorală, considerând însă că ideea de pact este una bună, dacă vine după o validare şi a amintit în acest sens pactul pe

Producătorul de maşini de lux, Aston Martin, are nevoie să îţi restrângă cheltuielile şi să-şi acopere datoriile de peste un miliard de dolari, aşa că apelează la vânzarea de obligaţiuni nesecurizate, evaluate sub gradul de investiţii,

Manchester City a pierdut în deplasarea de la Norwich, scor 2-3, și rămâne la cinci puncte în spatele rivalei la titlu Liverpool. Gazdele au deschis scorul în minutul 18, prin lovitura de cap a lui Kenny McLean. Cuplul care a impresionat în

Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite a prognozat că furtuna Humberto va lovi insulele Abaco, fiind însoţită de poli torenţiale şi rafale de vânt. La mai puţin de două săptămâni

Bursa din Hong Kong nu renunţă la oferta sa de 39 de miliarde de dolari pentru a prelua Bursa de la Londra, după ce London Stock Exchange (LSE) a respins-o, şi continuă discuţiile cu investitorii, transmite

Deputatul Nicuşor Dan a anunţat luni că s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Municipiului Bucureşti. "În urmă cu câteva luni, am anunţat public

Gazeta Sporturilor iti aduce cartea Codul Rutier 2019, care contine Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 ! O carte utila atat conducatorilor auto cat si celor care doresc sa obtina permisul de conducere auto. Alaturi de Codul Rutier,

Potrivit Legrand, o companie de origine franceză specializată în infrastructuri electrice şi digitale, segmentul de case inteligente (smarthome) din România creşte cu 30% pe