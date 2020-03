Românii care vin din Australia şi Canada intră în izolare la domiciliu 18.03.2020

18.03.2020 Românii care vin din Australia şi Canada intră în izolare la domiciliu Australia şi Canada au fost adăugate pe lista ţărilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infecţie cu noul coronavirus, iar în acest caz românii care vin în ţară din aceste zone vor intra în izolarea la domiciliu. Potrivit unei decizii a



Românii care vin din Australia şi Canada intră în izolare la domiciliu

Australia şi Canada au fost adăugate pe lista ţărilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infecţie cu noul coronavirus, iar în acest caz românii care vin în ţară din aceste zone vor intra în izolarea la domiciliu. Potrivit unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cetăţenii români care vin din […]

Românii care vin din Australia şi Canada intră în izolare la domiciliu

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

India pregăteşte o nouă agresiune împotriva Pakistanului, prevăzută să aibă loc între 16 şi 20 aprilie, a declarat, duminică, ministrul pakistanez de externe, Shah Mehmood Qureshi. Informația survine în contextul în care în cele două

Statuia „Împăratului Traian” este făcută dintr-un aliaj ieftin, cu toate că a fost comandată să fie executată din bronz. Descoperirea a creat un scandal uriaş la Primăria Capitalei, care prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Societatea civilă cere demisia şefului Poliţiei Bacău care a revoltat opinia publică declarând la un post local de radio că femeile care sună la 112 atunci când „li se mai scapă vreo palmă la vreo ceartă conjugală, exagerează“.

Inundaţiile fac prăpăd în Insula Creta, unde mai multe localităţi sunt sub ape, iar familii întregi au urcat pe case pentru a se salva în faţa

Încununarea sezonului excepţional pe care l-a avut PAOK ar fi putut veni în această seară cu condiţia ca Olympiakos să nu învingă în deplasarea de la Panetolikos şi echipa lui Răzvan Lucescu să câştige acasă cu

Un pacient care a fumat într-un loc nepermis a provocat duminică un incendiu într-o magazie în care era depozitată lenjerie de pat, situată la etajul al treilea al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU)

CSU Craiova - CFR Cluj. Dan Udrea (reporter GSP), Edi Apostol (reporter GSP) și Adrian Florea (șef departament fotbal GSP) au comentat live derbyul etapei în play-off. FINAL CSU Craiova - CFR Cluj 0-0 Dan Udrea: „Ceea ce e zero

Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte PNL, a spus la mitingul liberalilor de la Braşov că România a ajuns subiect de bancuri în cancelariile internaţionale din cauza PSD, apoi s-a referit la prim ministrul Viorica

Zodia joacă un rol extrem de important şi atunci când vine vorba despre credibilitate şi încredere. Există câteva zodii care se bazează foarte mult pe părerea celor din jur şi pot fi influenţate foarte uşor. Din păcate, nu mereu acest lucru

Cătălin Pârvu, prim-vicepreşedinte al First Bank (fosta Piraeus) şi cel care a condus Piraeus din funcţia de CEO timp de zece ani înainte de a intra în portofoliul americanilor de la J.C. Flowers, va renunţa la funcţie până la sfârşitul

Faunus Plant, un producător de ceaiuri şi suplimente alimentare din judeţul Bihor, a încheiat anul 2018 cu afaceri de 152.000 de euro, în creştere cu 5% faţă de anul anterior. Planurile antreprenorului Flaviu Matei, managerul businessului, pentru

Gigi Becali e pe cale să dețină iar două cluburi din primul eșalon, la 12 ani de la dezastrul cu Gloria Buzău. „Satelitul” Academica Clinceni e lider în Liga 2, cu cinci puncte peste locul de baraj. „Cazul

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, intitulată „Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toade”, şi iniţiată de PNL şi USR, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, începând cu ora 16,00,

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unui bărbat, din

Şase dintre speranţele CS Târgovişte au reuşit calificări în finala Campionatului Naţional individual de Greco-Romane, lupte feminine şi lupte libere pentru juniori

După un weekend cu temperaturi normale pentru data din calendar, de astăzi în majoritatea regiunilor, şi în Capitală, îşi vor face apariţia precipitaţiile. În următoarea lună, conform progenozei ANM vgom avea parte de variaţii termice şi

Săptămâna aceasta şi următoarea, care reprezintă şi debutul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 26 mai, sunt unele cu o miză extrem de importantă. La Înalta Curte de

Gheorghe Zamfir a împlinit 78 de ani. Genialul român care a schimbat standardele în muzică, ridicând bătrânul nai pe culmi de glorie nebănuite, a cântat în catedralele lumii şi muzică religioasă,

Senatorii dezbat, luni şi votează o nouă moţiune simplă la adresa ministrului Tudorel Toader. După ce, în martie, o moţiune cu acelaşi subiect a fost respinsă, în Camera Deputaţilor, Opoziţia a depus o nouă moţiune, de data aceasta la

In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Ioana Filimon a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Miss Romania a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune! Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in