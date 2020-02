Românii au talent. Ce a putut să facă Mihai Petre cu profesoara de religie! A scos limba, apoi … 07.02.2020

07.02.2020 Românii au talent. Ce a putut să facă Mihai Petre cu profesoara de religie! A scos limba, apoi … Mihaela Spinache, profesoară de religie, și-a încercat norocul, pe muzică latino, la show-ul de pe Pro TV, dar începutul nu i-a fost favorabil. În scenă a intrat imediat Mihai Petre, unul dintre cei patru jurați, care a făcut spectacol, alături



Românii au talent. Ce a putut să facă Mihai Petre cu profesoara de religie! A scos limba, apoi …

Mihaela Spinache, profesoară de religie, și-a încercat norocul, pe muzică latino, la show-ul de pe Pro TV, dar începutul nu i-a fost favorabil. În scenă a intrat imediat Mihai Petre, unul dintre cei patru jurați, care a făcut spectacol, alături de distinsa doamnă. A cuprins-o de mijloc, a scos de două ori limba, spre deliciul […] The post Românii au talent. Ce a putut să facă Mihai Petre cu profesoara de religie! A scos limba, apoi … appeared first on Cancan.ro.

Românii au talent. Ce a putut să facă Mihai Petre cu profesoara de religie! A scos limba, apoi …

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 4 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

Un bun samaritean a invitat la el acasă un cuplu fără adăpost, însă a rămas îngrozit când a văzut că cei doi au fumat heroină și i-au furat scule din casă. Citește mai

O piatră funerară pe care erau trecute numele şefului statului rus, anii de viaţă (1952-2019) şi inscripţia 'A trădat poporul Rusiei' a fost instalată în faţa celebrei catedrale Isakievski din Sankt-Petersburg, chiar dacă nu pentru

O firmă de avocatură a dat Disney în judecată pentru discriminare și susține că politicile corporatiste au un efect discriminatoriu în cazul femeilor şi se arată că Disney nu are un mecanism intern pentru a asigura

O instanţă de judecată din Belgia a condamnat o tânără româncă fiind acuzată de hărţuire online. Dara, nu mai are voie timp de 5 ani să aibă cont pe nicio reţea socială Facebook, Twitter sau

Chiar dacă Kovesi a scăpat de controlul judiciar, miercuri seara, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația, se pare că fosta şefă DNA ar putea încasa în orice moment o nouă lovitură, de data aceasta cu mult mai

Excesele alimentare duc la încetinirea bilei. Există, însă, câteva remedii naturiste care te vor ajuta să treci peste neplăcerile acestei

Într-o decizie în premieră, o instanţă din România a acordat despăgubiri de 10.000 de euro unui tânăr a cărei iubită a murit într-un accident rutier chiar înainte de a o cere în

Mihaela Buzărnescu (30 WTA) a abordat turneul de la Charleston, având un bilanţ catastrofal în 2019: o victorie în 11 partide! Succesul din turul I însă a scăpat-o de o mare presiune

Angajaţii fabricii de condimente din Alba Iulia, distrusă în incendiul devastator de la începutul lunii februarie, au reuşit să reia cea mai mare parte a activităţii

România este singura ţară din Uniunea Europeană care nu are un plan concret de a-şi mări substanţial producţia de gaze naturale. Nefiind conectată la alte pieţe regionale pentru a-şi diversifica sursele de alimentare, securitatea

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut miercuri o întrevedere cu prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, aflat la Bucureşti, ocazie cu care oficialul român a reiterat sprijinul pe

Ligile interne de fotbal se opun programării de către UEFA a unor meciuri din cupele europene în weekend, considerând că fianlul de săptămână trebuie rezervat competiţiilor domestice, scrie

Adrian Cristea, 35 de ani, fostul jucător al lui Dinamo și al FCSB-ului, vine azi, de la ora 09:01, la GSP Live. „Prințul”, așa cum era poreclit în perioada în care juca la Dinamo, va vorbi cu moderatorul emisiunii Costin

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată prin mai multe evenimente care au avut loc în orașele mari ale țării. În București, miercuri seara, a avut loc ceremonia de retragere cu torţe susţinută de Garda de Onoare a Jandarmeriei Române. La

O femeie în vârstă de 86 de ani, din judeţul Cluj, a murit din cauza gripei. Numărul total al deceselor înregistrate în ţară a ajuns astfel la 191, anunţă Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Femeia de 86 de

Camera Deputaților, for decizional, a votat, ieri, proiectul de lege care prevede că în cazul în care părintele beneficiar de indemnizația pentru creșterea copilului reintră din nou în concediu, fără să treacă 12 luni de la finalul primului

În primul trimestru din 2019, la bur­sa de la Bucureşti au fost înre­gis­trate tranzacţii cu 1,8 miliarde de ac­ţiuni, în valoare de 2,75 miliarde de

Timpul a trecut şi peste starurile muzicii anilor 80-90, lăsându-şi amprenta pe chipurile acestora. Chiar şi aşa, multe dintre vedetele acelor ani sunt în vogă şi

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul