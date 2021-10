Românii au început să se vaccineze în număr tot mai mare. Peste 73.000 de doze administrate în ultimele 24 de ore 15.10.2021

15.10.2021 Românii au început să se vaccineze în număr tot mai mare. Peste 73.000 de doze administrate în ultimele 24 de ore Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a prezentat vineri, 15 octombrie 2021, bilanțul în ceea ce privește imunizarea populației. 73.377 de doze au fost administrate în ultimele 24 de ore.



Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a prezentat vineri, 15 octombrie 2021, bilanțul în ceea ce privește imunizarea populației. 73.377 de doze au fost administrate în ultimele 24 de ore.

