Românii au dat micul pe fast food. Cum serbează 1 Mai pe litoral. Chef Munti a dezvăluit totul 30.04.2022

30.04.2022 Românii au dat micul pe fast food. Cum serbează 1 Mai pe litoral. Chef Munti a dezvăluit totul Micul, asociat ani buni cu 1 Mai, și-a pierdut titlul, în fața mâncărurilor de tip fast-food. Chef Munti, câștigătorul de la „Chefi la Cuțite”, dezvăluie cum s-au schimbat preferințele celor care vin pe litoral la […] The post



Românii au dat micul pe fast food. Cum serbează 1 Mai pe litoral. Chef Munti a dezvăluit totul

Micul, asociat ani buni cu 1 Mai, și-a pierdut titlul, în fața mâncărurilor de tip fast-food. Chef Munti, câștigătorul de la „Chefi la Cuțite”, dezvăluie cum s-au schimbat preferințele celor care vin pe litoral la […] The post Românii au dat micul pe fast food. Cum serbează 1 Mai pe litoral. Chef Munti a dezvăluit totul appeared first on Cancan.

Românii au dat micul pe fast food. Cum serbează 1 Mai pe litoral. Chef Munti a dezvăluit totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Suporterii veniți la București pentru EURO 2020 au făcut spectacol astăzi. De la Arena Națională s-au întors în Centrul Vechi: ucrainenii să petreacă, macedonenii să-și înece amarul, după înfrângerea din această seară cu scorul 2-1. Au

Un accident cumplit a avut loc în județul Gorj. O avocată a murit, iar gemenele sale se află în stare gravă la

Astăzi este marcată Ziua Victimelor Deportării în timpul Regimului Comunist și implinirea a 70 de ani de la așa-numitele "Rusalii negre". Începând din noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, peste 40 de oameni, bătrâni, maturi, tineri și copii

Localnicii din mai multe sate au rămas fără principala cale de acces după ce mai multe poduri de tuburi amenajate peste râul Slănic s-au rupt. Cele mai mari probleme sunt în comuna Lopătari, dar şi la Cernăteşti şi

Goran Pandev (37 de ani) va disputa luni ultimul meci în tricoul naționalei Madeconiei de Nord. Adversară va fi Olanda, în runda decisivă a grupei C de la Euro 2020. Macedonia de Nord - Olanda se joacă luni, de la ora 19:00, la Amsterdam. Meciul va

Optimismul este tendința omului de a vedea latura pozitivă a lucrurilor, dar este și atitudinea celui care privește cu încredere viața și viitorul. În economie, optimismul este sinonim cu

Vechiul turn de pe platforma Petromidia din oraşul Năvodari a fost demolat prin implozie controlată. Coșul de fum, înalt de 150 de metri, nu mai era funcțional de 10

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Ben Gurion din Israel a inventat un nas artificial, capabil să detecteze o varietate de bacterii, informează Agerpres, care citează agenția TPS. Până acum, monitorizarea continuă a

Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a sosit la Londra, luni, 21 iunie, pentru turneul de la Wimbledon, care se va desfășura în perioada 28 iunie – 11 iulie. Organizatorii au întâmpinat-o ca pe o adevărată campioană și i-au oferit cadou

Poliţiştii de la Acţiuni Speciale au intervenit luni pentru calmarea spiritelo într-un cartier din Piteşti, acolo unde mai mulţi bărbaţi s-au luat la

Italia, una dintre ţările europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtării măştii în aer liber începând de luni, 28 iunie, a anunţat ministrul italian al sănătăţii, Roberto Speranza, relatează AFP,

Mai multe curţi au fost inundate şi traficul este blocat pe DN 22 între Luncaviţa şi Văcăreni din cauza unei alunecări de teren în urma ploilor abundente, a anunţat duminică dimineaţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Delta"

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 1.080.323 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 41 de noi îmbolnăviri din 17.599 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt

Africa va avea în 2027 o uniune monetară, semn al progresului economic şi financiar, dar şi al oportunităţii pentru Europa de Est de a-şi diversifica exporturile şi reduce dependenţa de UE. Dacă

Eric a recrea primul gol din meciul Rusia - Danemarca, după care danezii s-au calificat mai

Cehia - Anglia se joacă azi, de la 22:00, într-o partidă care va stabili echipa câștigătoare din Grupa D. Cele două formații împart, în prezent, prima poziție, cehii având însă un golaveraj superior. Dacă vrea să joace în continuare în

Germania susţine ''pe deplin'' un nou pact al Uniunii Europene (UE) privind migraţia care promovează redistribuirea refugiaţilor şi împărţirea poverii financiare, afirmă ministrul de Externe, Heiko Maas, care cere ca acordul UE cu Turcia privind

Euro 2020. Şase suporteri francezi au urmărit partida dintre Franţa şi Ungaria la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei, după ce au ajuns au confundat Budapesta cu Bucureşti. Francezii s-au trezit pe aeroportul „Henri Coandă”, deşi

România a ajuns la 1.080.323 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 41 noi îmbolnăviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul

Planta este utilizată în Mexic pentru utilizări la fel de diverse precum producția de tequila, gătit, dar și fabricarea de combustibili. A apărut acum aproximativ 12 milioane de ani, are 300 de specii de culori […] The post Nu doar tequila!