România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane 01.07.2021

01.07.2021 România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane Surse din Sănătate au dezvăluit de ce cloud-ul guvernamental costă atât de mult: 1,89 miliarde de euro. „Un sfert din bani, 400 de milioane, se vor da pe construirea din nou, de la zero, a sistemelor informatice din sănătate, care acum nu



România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane

Surse din Sănătate au dezvăluit de ce cloud-ul guvernamental costă atât de mult: 1,89 miliarde de euro. „Un sfert din bani, 400 de milioane, se vor da pe construirea din nou, de la zero, a sistemelor informatice din sănătate, care acum nu merg. Din acest buget, peste 100 de milioane înseamnă doar refacerea platformei Casei […]

România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului COVID din Timișoara, spune că impunerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate ar putea fi o măsură necesară. El a avertizat, într-o intervenție la B1

Polonia va restructura mine individuale de cărbune şi va impune reduceri temporare de salarii la grupul de stat din sector PGG, a anunţat ministerul polonez al activelor de stat, potrivit Warsaw

Berbec Te gândești din ce în ce mai mult la viitor. Vrei să începi o afacere și să muncești doar pentru tine de acum înainte. Încearcă să nu te lași descurajat, chiar dacă îți vor apărea în cale o

Profesorul doctor Mihail Bușu a utilizat modelarea matematică și, cu ajutorul unui soft special, a realizat o prognoză a clasamentului final din Liga 1, bazat pe mai multe variabile. CFR Cluj ar fi campioană, FCSB pe 4. Bazându-se pe locurile

Vladimir Cobasnian, un băiețel de trei ani, diagnosticat o formă foarte agresivă cancer, a fost înfrânt de boală. Vestea tristă a fost dată de reprezentanții Asociației Salvează o Inimă. Membrii Asociației Salvează o Inimă au organizat

Riot Coreea va face un un reality show ca să descopere viitoarele staruri din League of Legends. LoL THE NEXT este show-ul organizat de cei de la Riot Coreea, care va rula pe canalul de Twitch LCK. Emisiunea va avea toate componentele unui reality show,

Acneea este cea mai frecvent întâlnită afecțiune a pielii. Statisticile arată că 85% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 de ani prezintă o formă de acnee. Acneea vulgară, forma cea mai

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin, cu 17 ma­gazine în România, şi-a majorat cifra de afaceri de pe plan local cu 21% în 2019 faţă de anul precedent, businessul situându-se astfel la 1,9 miliarde de

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu se impune revenirea la starea de urgenţă, însă acest lucru nu este exclus acest lucru dacă specialiştii vor spune că nu există altă

Incidentul s-a întâmplat marți într-un supermarket Kaufland din Capitală. Un agent de pază a scuipat un client al magazinului pe motivul că acesta i-a atras atenția de mai multe ori că nu poartă mască de protecție în interior, relatează PRO

AFI Europe şi NEPI-Rock­castle au reluat discuţiile pri­vind portofoliul de bir­o­uri în valoare de 300 mil. euro pe care israelienii vor să îl cum­pere de la sud-afri­cani, iar nem­ţii de la GLL sunt în dis­cuţii avansate cu chi­nezii

Un bărbat din comuna Pătrăuţi a judeţului Suceava este cercetat penal pentru „fals în declaraţii” pentru că a minţit autorităţile spunându-le că s-a întors de la muncă din Germania, şi nu din Olanda de unde venise, ca să evite

Alina Iancu, fondator al plat­formei Revino Cheese & Wine, spune că perioada aceasta este un moment potrivit pentru valorificarea turismului viticol, astfel cramele au un potenţial mare în această zonă de business. Tot în contextul pandemiei,

O asistentă medicală din cadrul Laboratorului de genetică moleculară din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, unde se efectuează testele de Covid-19, a fost infectată cu noul coronavirus. Este primul caz de infectare care apare în

Lewis Hamilton, piotul de Formula 1 al Mercedes, a recunoscut că este XNDA. Hamilton scrie şi înregistrează muzică de zece ani, dar oficial nu a lansat niciodată nimic sub nume

Un poliţist cu ştate vechi din Capitală s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agenţilor de la circulaţie care tocmai îi luaseră permisul pentru conducere sub influenţa băuturilor

Economia Statelor Unite a scăzut cu o rată anuală de 32,9% în perioada aprilie-iunie, cel mai abrupt declin de când guvernul a început să stocheze datele, în 1947, şi de trei ori mai sever decât recordul anterior de 10% stabilit în 1958, scrie

Loredana Groza are 50 de ani, dar timpul a stat în loc pentru ea. Postările, din ultima vreme, pe rețelele de socializare o dovedesc. Ultima, artista într-o rochie fină, subțire, doar că vântul i-a răvășit-o, iar vedeta a fost la un pas de

Capitalul propriu total al companiilor româneşti a crescut în perioada 2014-2018 cu 43%, de la 376 miliarde de lei la 537 miliarde de lei (35 de miliarde euro), se arată în ediţia a cincea a studiului Capitalul Privat Românesc, elaborat cu

Anamaria Prodan avut parte, în timp ce se afla la Londra, de un dialog haluciant de cu niște străini, în fața unui restaurant din capitala Marii Britanii. Soția lui Reghe a fost confundată cu o prostituată. Prodanca a povestit o întâmplare