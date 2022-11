România U20, învinsă la Arad de Italia U20 » Ianis Stoica a marcat din penalty 18.11.2022

18.11.2022 România U20, învinsă la Arad de Italia U20 » Ianis Stoica a marcat din penalty România U20 a pierdut amicalul cu Italia U20 disputat la Arad, scor 1-2. Selecționata U20, pregătită de Daniel Pancu, are programate ultimele două meciuri din acest an în luna noiembrie. Ambele la Arad, în Elite League U20, competiție amicală.



România U20 a pierdut amicalul cu Italia U20 disputat la Arad, scor 1-2. Selecționata U20, pregătită de Daniel Pancu, are programate ultimele două meciuri din acest an în luna noiembrie. Ambele la Arad, în Elite League U20, competiție amicală. Al doilea e luni, 21 noiembrie, ora 20:00, cu Polonia U20. În primele jocuri, „tricolorii” au pierdut, 1-2 cu Cehia U20 și 0-1 cu Germania U20. ...

