România, ţara iubitorilor de animale: Aproape jumătate dintre gospodăriile din România au un câine, o pisică sau ambele animale, cea mai mare pondere din Europa 01.08.2021

Aproape jumătate (42%) din gospo­dăriile din România au o pisică drept ani­mal de companie. Ponderea este similară şi în ca­zul proprietarilor de câini, arată cel mai re­cent raport al Industriei Europene a Hranei pentru Animale (FEDIAF). Există şi gospo­dă­rii care au ambele animale.

