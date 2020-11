România stă în acest moment pe 5 bombe macro care vor exploda în cursul valutar, dobânzile la lei, Pilonul II de pensii, creşterea taxelor şi impozitelor. Cine le dezamorsează pentru a nu ajunge ca în criza din 2008, când bombele de atunci ne-au 02.11.2020

România stă în acest moment pe 5 bombe macro care vor exploda în cursul valutar, dobânzile la lei, Pilonul II de pensii, creşterea taxelor şi impozitelor. Cine le dezamorsează pentru a nu ajunge ca în criza din 2008, când bombele de atunci ne-au

Cu ochii pe creşterea numărului de cazuri COVID şi extinderea pandemiei, bombele macroeconomice pe care stă România nu sunt băgate în seamă.

România stă în acest moment pe 5 bombe macro care vor exploda în cursul valutar, dobânzile la lei, Pilonul II de pensii, creşterea taxelor şi impozitelor. Cine le dezamorsează pentru a nu ajunge ca în criza din 2008, când bombele de atunci ne-au explodat direct în faţă?

Duminica, 17 noiembrie, au loc ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie 2019, s-au inregistrat 19.641 de castiguri, in valoare totala de 1.292.065,16 lei. La Loto 6/49, la

Doar opt persoane îi vor adresa întrebări preşedintelui Klaus Iohannis la dezbaterea care va avea loc marţi, începând cu ora 15:00, au declarat surse din PNL pentru

Statele Unite al Americii vor avea un nou ambasador în România. Este vorba despre Adrian Zuckerman, cetățean american născut în țara noastră. Senatul american urmează să voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrain Zuckerman

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis

Polonezul Donal Tusk, preşedintele în exerciţiu al Consiliului UE, este unicul candidat la preşedinţia PPE (dreapta), cel mai important partid european, la succesiunea francezului Joseph Daul, a anunţat luni formaţiunea, relatează

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

În perioada 13–14 noiembrie 2019, poliţiştii au efectuat mai multe verificări pentru siguranţa transporturilor şi a călătorilor, în cadrul unei acţiuni organizate la nivel european sub titulatura ,,RAIL ACTION DAY – 24 BLUE”, sub egida

Autorităţile bulgare au găsit peste 90 de kilograme de heroină într-o camionetă la punctul de frontieră de la Ruse, a anunţat procurorul Andrei Anghelov, de la parchetul regional al oraşului de

Finala Cupei României la lupte, competiție dedicată tuturor celor trei ramuri ale disciplinei (lupte libere, greco romane și feminine), pentru categoriile olimpice, s-a disputat în acest weekend în Sala Sporturilor „Kati Szabo” din Sfântu

Naţionala de fotbal a Moldovei va juca un meci de verificare în compania selecţionatei Rusiei. Partida este programată pentru 31 martie 2020, pe stadionul Zimbru din Chişinău, transmite

Locuinţele parcurg un trend evident de scumpire, fenomenul manifestându-se cel mai acut în Bucureşti. Totuşi, Cluj-Napoca rămâne oraşul cu cele mai mari preţuri din ţară. Apartamentele vechi se vând

Deschiderea hotelului Moxy din centrul istoric al Capitalei, planificată a avea loc până la final de 2019 conform ultimelor date, reprezintă intrarea grupului suedez Ikea pe un nou segment de piaţă al economiei

Un tânăr român, în vârstă de 19 ani, a murit sâmbătă, în urma unui tragic accident rutier petrecut în Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era

Un scandal de spionaj a izbucnit la graniţa României, după ce un bărbat descris drept agent GRU a fost surprins dând bani unui oficial sârb de rang

În urmă cu exact 30 de ani începea la Bucureşti al XIV lea Congres al PCR. Cel care avea să fie şi cel din urmă. Noiembrie, ultimul bal, aşa cum profeţea titlul filmului lui Dan Piţa. Preventiv exilat din cinematografe.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a informat că, în perioada în care Legea pensiilor a fost modificată, Casa Naţională de Pensii Publice nu a fpcut niun studiu privind impactul majorării

România poate risca să rămână fără o eventuală medalie la Campionatul Mondial din acest an, dacă apelează la mai mult de două jucătoare suspectate de dopaj. Echipei feminină de handbal a Rusiei i-a fost retrasă medalia de argint cucerită

Dusan Uhrin, 52 de ani, antrenorul lui Dinamo, le-a promis jucătorilor la antrenamentul de astăzi că până vineri le va fi virat unul dintre cele două salarii restante. Sursele Gazetei susțin că săptămâna viitoare e foarte posibil ca și

Anca Maria Murg, o româncă în vârstă de 30 de ani, care era dată în căutare internațională prin Interpol, a fost găsită la Scafati, lângă Salerno, în Italia. În 2007, când avea doar 18 ani, ea i-a aplicat lovitura decisivă unui tânăr,