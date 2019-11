România s-a zdruncinat serios în ziua alegerilor. Cutremur puternic azi, la ora 13:53. A fost cel mai mare din ultima perioadă 10.11.2019

România s-a zdruncinat serios în ziua alegerilor prezidențiale 2019. Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs duminică în județul Buzău, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs la adâncimea de 170 de kilometri, la ora 13.53. Cele mai apropiate oraşe de epicentrul seismului sunt Brașov, Ploiești, Bacău, […] The post România s-a zdruncinat serios în ziua alegerilor. Cutremur puternic azi, la ora 13:53. A fost cel mai mare din ultima perioadă appeared first on Cancan.ro.

