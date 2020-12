România s-a calificat în faza grupelor principale de la Campionatul European 06.12.2020

06.12.2020 România s-a calificat în faza grupelor principale de la Campionatul European România a învins Polonia, scor 28-24, și s-a calificat în faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal feminin. Prima repriză a meciului a părut o continuare a meciului cu Germania,



Croaţia organizează alegeri prezidenţiale, duminică, într-o cursă ce se preconizează a fi strânsă, conservatorii de la guvernare urmărind să-şi consolideze puterea, cu câteva zile înainte ca ţara să preia pentru prima dată

O fostă regină a frumuseții din SUA i-a trimis fotografii cu ea dezbrăcată unui minor în vârstă de 15 ani, informează bluradio.com. Ramsey Beth Ann Bearse, care a câștigat titlul de Miss Kentucky în anul 2014, a fost arestată după ce a

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante

Consumatorii şi companiile din ţările membre UE care nu fac parte din zona euro vor beneficia de plăţi transfrontaliere în euro mai ieftine începând de astăzi, tranzacţiile urmând să aibă aceleaşi comisioane cu cele aplicate plăţilor

Sergiu Manea, BCR: Diversificarea surselor de finanţare face parte din strategia noastră de dezvoltare pe termen lung şi avem convingerea că această emisiune va contribui la dezvoltarea pieţei de capital

Oamenii de ştiinţă au găsit pe teritoriul statului New York fosile care ar putea aparţine celei mai vechi păduri din lume, descoperire care oferă informaţii preţioase despre legăturile dintre pădure şi climă, potrivit unui studiu publicat

Duminică, 22 decembrie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au înregistrat 21.967 de câştiguri în valoare totală de 2.029.125,71

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avut o şedinţă cu conducerea militară pentru a discuta despre întărirea forţelor armate ale ţării, a anunţat duminică agenţia oficială nord-coreeană KCNA, cu câteva

Fostul ministrul al Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirmă, referindu-se la evenimentele din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei, că a primit informaţii din piaţă și nu a dat directive legate de modul în care să acţioneze a forţele MAI prezente

Horoscop 18 decembrie 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de miercuri, 18 decembrie

Grupul american Discovery, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa media globală, a extins perioada în care canalul Eurosoprt va deţine drepturile de difuzare pentru turneul Wimbledon în 11 ţări din Europa, inclusiv România, pentru încă

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

Denisa Răducu a murit în luna iulie a anului 2017, după ce fusese diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai agresiv tip de cancer la ficat. Pe 13 decembrie, Denisa Răducu ar fi împlinit 30 de ani. Adelina, sora Denisei, și-a amintit că

City Insurance şi Euroins, liderii absoluţi pe segmentul asigurărilor obligatorii auto (RCA), au înregistrat cumulat o valoare a primelor brute subscrise de circa 1,99 mld. lei, în creştere cu 31% în primele nouă luni din 2019 comparativ cu

Preparatul este o combinaţie apetisantă de arome, pornind de la carnea de raţă şi până la legume şi verdeţuri. Scorţişoara, coaja de portocală şi boiaua desăvârşesc gustul deosebit al

Clubul portughez de fotbal Sporting Braga a anunţat pe Twitter că l-a demis pe antrenorul Ricardo Sa Pinto, care pregătea echipa din luna iulie. Sa Pinto, un fost internaţional portughez notabil, a mai

LIGA 1 // Ultima etapă din 2019 a adus două plecări importante la echipele din prima ligă. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care începuse sezonul pe banca lui Poli

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, într-o emisiune la televiziunea de stat, că proiectele gazoductelor „Nord Stream 2” şi „TurkStream” vor fi finalizate, în pofida

Deutsche Bank, cea mai mare bancă privată din Germania, prevesteşte dispariţia cardurilor bancare în următorii 10 ani, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite

Trei persoane au fost rănite grav într-un accident de circulaţie care a avut loc luni după-amiază pe DN66 Simeria-Petroşani, în localitatea Bretea Streiului, din judeţul Hunedoara, după ce două maşini s-au tamponat frontal din vina unei