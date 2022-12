România, o monedă pentru campania electorală din Austria 08.12.2022

08.12.2022 România, o monedă pentru campania electorală din Austria Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marţi, într-o emisiune la postul public de televiziune, că Austria îşi menţine dreptul de veto faţă de aderarea României şi Bulgariei la Schengen şi că nu are de gând să-şi



Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marţi, într-o emisiune la postul public de televiziune, că Austria îşi menţine dreptul de veto faţă de aderarea României şi Bulgariei la Schengen şi că nu are de gând să-şi schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie, relatează presa austriacă. Aflat la Tirana, cancelarul austriac, Karl Nehammer, a confirmat ulterior această poziţie.

