România, motiv de îngrijorare pentru OMS din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! “Riscă să devină Brazilia Europei” 22.07.2020

22.07.2020 România, motiv de îngrijorare pentru OMS din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! “Riscă să devină Brazilia Europei” România reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! În plus, în presa din Italia țara noastră a fost descrisă ca fiind într-un viitor apropiat



România, motiv de îngrijorare pentru OMS din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! “Riscă să devină Brazilia Europei”

România reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! În plus, în presa din Italia țara noastră a fost descrisă ca fiind într-un viitor apropiat “Brazilia Europei” – din nefericire, în Brazilia, criza epidemiologică a răspus 81.628, potrivit celor mai noi informații furnizate azi, […] The post România, motiv de îngrijorare pentru OMS din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! “Riscă să devină Brazilia Europei” appeared first on Cancan.ro.

România, motiv de îngrijorare pentru OMS din cauza exploziei de cazuri cu noul coronavirus! “Riscă să devină Brazilia Europei”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorită, a fost eliminată surprinzător, luni, în optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a pierdut în trei seturi,

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după ce președintele a promulgat Legea pensiilor, că vor fi demarate procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării și, în paralel, se va face o analiză

Un cuplu din Statele Unite a avut o pasiune bizară. Au vrut să transforme un autobuz de puşcăriaşi într-o casă pe patru roţi şi au reuşit acest lucru. Galeria Foto. Citește mai

Rezultate BAC 2019. Procentul de promovabilitate în Dâmboviţa, înainte de contestaţii, este de 59,12%. Din totalul celor 3.198 elevi înscrişi, doar 3.009 au fost prezenţi. Dintre aceştia, 1.779 au reuşit să obţină note de trecere. Un singur

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, pentru Digi24.ro că i-a cerut premierului Viorica Dăncilă, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Guvern, retragerea de către ministrul Culturii a avizului dat pentru ”valoarea

Elena Udrea s-a întors în România, din Costa Rica, luni dimineață, dar are ceva probleme. Unele dintre ele dezvăluite chiar de iubitul ei, Adrian Alexandrov. Alexandrov a precizat că fosta blondă de la Cotroceni se simte bine, se odihneşte, dar

Cele două recomandări care vizează sfera de competență a Agenției Naționale de Integritate au fost ridicate de la stadiul de „parțial implementate” la cel de „implementate

Simona Halep (7 WTA) şi-a egalat cel mai bun rezultat la Wimbledon, atingerea semifinalelor, şi inclusiv ea simte că un triumf uriaş pe iarbă e tot mai

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Simona Halep a mai jucat o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de Eugenie Bouchard. Citește mai

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe încă face transferuri, deși mai sunt câteva zile până la startul Ligii 1. Covăsnenii au ajuns azi la un acord cu fundaşul dreapta bulgar Radoslav Dimitrov, care a jucat ultima dată la CSU

Larry Zeidel, fost jucător de hochei cu părinți români, a murit în 2014. Familia sa a fost de acord să-i doneze creierul în scopul cercetării medicale, iar Larry a fost diagnosticat post-mortem cu traume cronice, severe, din cauza celor peste 100

Fostul președinte argentinian Fernando de la Rua, care a lăsat țara în cea mai gravă criză economică din istorie, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, a anunțat CNN. Citește mai

Instanţa americană a decis că preşedintele american Donald Trump a încălcat Constituţia în momentul în care a blocat mai multe persoane pe contul său de Twitter, după ce utilizatorii reţelei de socializare l-au criticat sau ironizat, scrie

Bursa de la Bucureşti a înregistrat în şedinţa de tranzacţionare de marţi o creştere de 0,35% prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, în principal ca urmare a aprecierii acţiunilor Fondul Proprietatea (2,8%), Romgaz (0,94%) şi BRD

Vremea se menţine şi azi răcoroasă, iar în sud, sud-est şi la munte sunt prognozate averse cu descărcări electrice iar vântul va sufla cu putere. În restul ţării cerul va fi variabil iar şansele de precipitaţii sunt reduse. Maximele termice

Familia lui Radu Mazăre s-a prezentat la Penitenciarul Rahova, pentru a lua parte la cununia civilă a fostului edil și a iubitei sale, Roxana Mihalache. La ceremonie participă și mama, fratele și fiul lui Radu Mazăre. „(n.red. – Sunt)

Trecut pe linie moartă în PSD, după ce a intrat în dizgaţia noi conduceri Dăncilă-Teodorovici, Codrin Ştefănescu îi ironizează pe noi lideri după publicarea unui sondaj deloc favorabil. Citește mai

Direcţia Generală a Vămilor, în prezent o direcţie din cadrul Fiscului, va trece în subordonarea directă a Ministerului Finanţelor, cu numele de Autoritatea Vamală Română, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul

Populaţiile de elefanţi şi rinoceri din Tanzania au început să se refacă în urma măsurilor drastice aplicate de guvern pentru dezmembrarea reţelelor de crimă organizată implicate în braconajul industrial,