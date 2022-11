România mai pierde un greu din energie. În urmă cu doi ani, italienii de la Enel anunţau investiţii de peste 2 mld. euro aici. Ieri şi-au anunţat exit-ul 23.11.2022

23.11.2022 România mai pierde un greu din energie. În urmă cu doi ani, italienii de la Enel anunţau investiţii de peste 2 mld. euro aici. Ieri şi-au anunţat exit-ul „Ne ducem investiţiile în zonele în care regle­mentările merg în di­recţia susţinerii tranziţiei energetice“, a spus ieri Francesco Starace, CEO şi director general al Enel, în cadrul conferinţei anuale cu investitorii şi presa



„Ne ducem investiţiile în zonele în care regle­mentările merg în di­recţia susţinerii tranziţiei energetice“, a spus ieri Francesco Starace, CEO şi director general al Enel, în cadrul conferinţei anuale cu investitorii şi presa organizată la Milano şi transmisă online.

