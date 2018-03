România, locul 10 în UE în funcţie de numărul de solicitări de azil primite în 2017, înaintea Poloniei, Ungariei sau Cehiei 22.03.2018

22.03.2018 România, locul 10 în UE în funcţie de numărul de solicitări de azil primite în 2017, înaintea Poloniei, Ungariei sau Cehiei Un număr de 4.700 de persoane au solicitat anul trecut azil în România, echivalent a 0,7% din numărul de solicitări de azil înregistrate anul trecut în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate ieri de



România, locul 10 în UE în funcţie de numărul de solicitări de azil primite în 2017, înaintea Poloniei, Ungariei sau Cehiei

Un număr de 4.700 de persoane au solicitat anul trecut azil în România, echivalent a 0,7% din numărul de solicitări de azil înregistrate anul trecut în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate ieri de Eurostat.

România, locul 10 în UE în funcţie de numărul de solicitări de azil primite în 2017, înaintea Poloniei, Ungariei sau Cehiei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

În cursul serii de 21 februarie, au fost aduşi în stare gravă, la urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa doi pacienţi, un bărbat şi o femeie, victime ale unui accident rutier produs în municipiul

Doi bărbaţi din Floreşti cu vârste de 45 şi, respectiv, 50 de ani, au fost reţinuţi de către poliţişti pentru creşterea, păstrarea şi comercializarea drogurilor de tip marijuană şi paie de mac din care se extrage opium. Anterior,

Se înmulţesc vocile celor care văd cu ochi critici proiectul Nord Stream 2 - şi aceasta din toate taberele politice. Mai mulţi deputaţi europeni şi germani vor să împiedice construirea controversatului

Ambasada României din Marea Britanie anunță ”cu deosebită tristeţe” că Prinţului Serban Cantacuzino a decedat. Personalitate remarcabilă a exilului românesc, un destin marcat

Este un nou proiect investitional anuntat de Arabia Saudita. Autoritatile de la Ryad intentioneaza sa cheltuieasca in urmatorii zece ani 64 de miliarde de dolari in cultura si

Guvernul lui Emmanuel Macron a dezvăluit propuneri dure pentru reprimarea imigraţiei şi azilului din Franţa, pe fondul plângerilor formulate de grupurile pentru drepturile omului şi de protestele

Un suporter din Rusia, căutat pentru că a atacat un fan al echipei Angliei în timpul turneului Euro 2016, a fost arestat în Germania, scrie BBC. Poliţia din Germania a arestat un suspect în

Grupul pentru drepturile omului Amnesty International l-a acuzat pe Donald Trump de politici “ ale urii” şi de faptul că este o ameninţare pentru drepturile omului, scrie

Nu mai e un secret pentru nimeni ca o femeie depune eforturi intense pana isi alege perechea de pantofi dama potrivita. Avand la indemana atatea stiluri, culori si inaltimi ale tocului, a gasi o pereche de pantofi

De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web

Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare,

Portile batante pot fi solutia potrivita in multe situatii. In momentul in care te gandesti sa iti protejezi proprietatea, nu e rau sa te gandesti si la instalarea unor sisteme de genul automatizari

Exista, la ora actuala, tendinta ca tot mai multi angajatori sa apeleze la diverse cursuri de specializare si calificare pe care sa le ofere angajatilor, in speranta ca acestia vor putea fi capabili sa se descurce

Brexit-ul oferă Uniunii Europene oportunitatea unei ample regândiri a dispozitivului financiar, a subliniat joi cancelarul german Angela Merkel într-un discurs în faţa Bundestagului,

În timpul prezentării raportului cu privire la soarta șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de către Tudoerl Toader, ministrul Justiției, au apărut mai multe reacții și previziuni cu privire la decizia pe care o va lua. Semnele care indicau o

Actriţa americană Jennifer Lawrence (27 de ani) s-a declarat indignată şi jignită după criticile şi ironiile iscate de şedinţa foto în aer liber, la temperaturi scăzute, în care apare într-o rochie decoltată, în timp ce colegii săi

Un strat de zăpadă de 15 centimetri s-a aşternut pe drumurile din Dobrogea, iar utilajele de intervenţie au ieşit la curăţarea

Administratorul Drumului Naţional 2B, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Secţia Drumuri Naţionale Buzău a primit o sancţiune contravenţională de peste 5.000 de lei, adică 35 puncte

Deputatul ALDE Marian Cucşa, membru în Comisia de control a activităţii SRI, afirmă că generalul Coldea nu este demn de a preda în Universitatea din Timişoara, condusă de deputatul PNL Marilen Pirtea, fiind demn de exemplu "aşa nu". Cucşa

O comedie muzicală care are ca personaje principale actualii lideri ai lumii, face furori în rândul publicului londonez. Este un Donald Trump mai slab şi mai tânăr, dar având podoaba