România intră în stare de alertă! Ce se întâmplă, de fapt, după data de 15 mai. Asta nu s-a spus la TV 28.04.2020

28.04.2020 România intră în stare de alertă! Ce se întâmplă, de fapt, după data de 15 mai. Asta nu s-a spus la TV România intră în stare de alertă începând de luni, 15 mai! Ce presupune acest nou scenariu în țara noastră, descoperiți în rândurile de mai jos. Din nefericire, la nivel mondial s-a depășit pragul psihologic de 3 milioane de îmbolnăviri



România intră în stare de alertă! Ce se întâmplă, de fapt, după data de 15 mai. Asta nu s-a spus la TV

România intră în stare de alertă începând de luni, 15 mai! Ce presupune acest nou scenariu în țara noastră, descoperiți în rândurile de mai jos. Din nefericire, la nivel mondial s-a depășit pragul psihologic de 3 milioane de îmbolnăviri cu noul coronavirus, iar numărul morților a ajuns la 211.738, potrivit informațiilor făcute publice astăzi în […] The post România intră în stare de alertă! Ce se întâmplă, de fapt, după data de 15 mai. Asta nu s-a spus la TV appeared first on Cancan.ro.

România intră în stare de alertă! Ce se întâmplă, de fapt, după data de 15 mai. Asta nu s-a spus la TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost măsurată pentru prima dată într-un sondaj de opinie cu scop politic. Astfel, 47% dintre participanţii la sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, cred că Laura Codruţa Koveşi ar trebui să

Noul împărat al Japoniei, Naruhito, în vârstă de 59 de ani, a urcat miercuri pe Tronul Crizantemei, după abdicarea tatălui său, Akihito, căruia i-a adus un omagiu, salutând moştenirea pacifistă

Novak Djokovic (31 de ani, nr.1 ATP) a reușit să își păcălească antrenorul. Djokovic s-a prefăcut că face un mic truc la masă și l-a invitat pe Marian Vajda să se uite într-o sticlă cu apă. Inițial,

Nu se ştie exact data la care a dispărut bourul din Ţările Române. Pe baza cronicilor care amintesc de falnicul animal, asemănător cu zimbrul, și acesta aflat în extincție, cercetătorii estimează că acest animal ar fi dispărut de pe

Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, s-a căsătorit, miercuri, pentru a patra oară, înaintea încoronării sale oficiale de duminică, informează

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a rămas joi dimineața blocat într-o pădure din Sadova, județul Suceava. Demnitarul a făcut pană și a dat o mână e ajutor ca să nu întârzie la întâlnirea programată

De la 1 mai, Japonia are un nou împărat: Naruhito. Dar viitorul dinastiei milenare nipone rămâne fragil şi apasă acum pe umerii fragili ai unui puşti de 12 ani, prinţul

Designerul Răzvan Ciobanu a fost înmormântat azi la cimitirul Progresul din Capitală. Zeci de apropiați i-au fost alături pe ultimul drum. Citește mai

METEO. ANM a emis, joi, o atenționare cod portocaliu de vânt și grindină pentru județul Călărași, în aceeași zonă unde în urmă cu două zile s-a format o

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut mai multe percheziţii domiciliare, la două persoane din Ploieşti bănuite că ar promova mărfuri contrafăcute pe care le vindeau prin anunţuri pe o reţea de

Mai bine de 70% din producţia companiei merge la

Trei noi fotografii cu prinţesa Charlotte a Marii Britanii au fost publicate astăzi pentru a marca cea de a patra aniversare a fetiţei. Citește mai

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri în nord-estul Insulelor Solomon din Oceanul Pacific, a anunţat Institutul de geofizică al Statelor Unite (USGS) citat de agenţia Reuters. În urma seismului nu au

Curtea Constituţională a României (CCR) va discuta pe 5 iunie sesizarea PNL şi USR asupra legii de modificare şi completare a art. 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, au precizat,

Potrivit Gazeta Românească, pe 7 aprilie 2019 cotidianul Corriere della Sera sub semnătura jurnalistului Francesco Battistini, publica articolul intitulat - Sindromul Italia, în clinica badantelor noastre - care pune în dezbatere sensibila

Un tânăr de 25 de ani, din Republica Moldova, este cercetat pentru deţinere, transport şi comercializarea produselor care trebuie plasate sub regim

Rusia îşi avansează pionii în Cuba, amintind de epoca sovietică, dar fără intenţia de a subvenţiona insula, susţin mai mulţi experţi, citaţi vineri de AFP. Raul Castro, prim-secretar al

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează în Sâmbăta Mare o extragere ocazională a Loteriei Bonurilor Fiscale, cu prilejul Paştelui, unde vor participa bonurile emise în perioada 21 ianuarie - 31 martie 2019. Fondul de premiere este de un

Apelul la 112 a fost făcut puţin după miezul nopţi. O persoană anunţa că în interiorul unei farmacii ar fi rămas blocată o

Un accident cumplit a a avut loc în această seară în localitatea Daia, către Uzuru, pe DN5. Un autoturism s-a ciocnit violent de o dubiță. În urma impactului, o femeia a murit și alte 3 persoane au fost grav