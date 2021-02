România, fără haltere la JO 2020 de la Tokyo. Patru cazuri de dopaj în ultimul an 09.02.2021

09.02.2021 România, fără haltere la JO 2020 de la Tokyo. Patru cazuri de dopaj în ultimul an România nu va putea trimite niciun halterofil la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, din acest an, scrie GSP.ro., după ce Federația Română de Haltere a fost suspendată un an din cauza a patru cazuri de dopaj raportate în ultimele 12 luni: Florin



România nu va putea trimite niciun halterofil la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, din acest an, scrie GSP.ro., după ce Federația Română de Haltere a fost suspendată un an din cauza a patru cazuri de dopaj raportate în ultimele 12 luni: Florin Croitoru, Răzvan Martin, Roxana Cocoș și Gabriel Sâncrăian. Potrivit sursei citate, inițial, […]

Deontay Wilder, 34 de ani, a pierdut clar superduelul cu britanicul Tyson Fury pentru centura WBC la categoria grea. Americanul dăduse niște declarații controversate despre Mike Tyson cu ceva timp înainte.

Lyon - Juventus // 2.000 de tifosi bianconeri sunt aşteptaţi să susţină campioana Italiei în Franța, o parte venind din Piemont, unde s-au înregistrat trei cazuri de gripă. Lyon - Juventus, prima manșă a optimilor de finală din Champions

Marian Godină a făcut dezvăluiri savuroase despre Codin Maticiuc, unul dintre protagoștii filmului “Miami bici” în care apare alături de Matei Dima, alias BRomania. Celebrul polițist din Brașov i-a transmis extravagantului actor o

În multe judeţe din țară, sute de beneficiari ai ajutorului social s-au trezit fără indemnizaţii după ce au jucat banii de la stat la păcănele, iar câştigurile au uitat să le declare

Mariana Ioniţă a fost numită marţi în locul lui Sorin Scarlat la conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Patru deputaţi foşti membri ALDE şi-au retras, marţi, semnăturile de pe cererea de înfiinţare a Grupului parlamentar al Liberalilor şi Democraţilor şi au anunţat că se afiliază Grupului parlamentar al PNL. Este vorba despre Toma Petcu,

Familia tânărului român ucis în atacul armat din Germania se pregătește să-l conducă pe ultimul drum, informează Realitatea

Un copil în vârstă de 8 ani a provocat un incendiu, vineri, în gospodăria casei, care a produs pagube materiale de aproximativ 10.000 de

Preşedintele interimar al, PSD Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele, că PSD şi-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialişti în integralitatea sa sau un guvern de uniune

Majoritatea meciurilor din ligile inferioare de fotbal din Italia au fost

Prima maşină electrică a Poloniei, proiectată de renumita companie italiană Torino Design, va fi prezentată până la mijlocul acestui an în două versiuni, hatchback şi SUV, a anunţat preşedintele ElectroMobility Poland, Piotr Zaremba,

Profesorul universitar Nicolae Istudor, 52 de ani, a fost reales în funcţia de rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE) pentru perioada 2020-2024, fiind singura candidatură depusă pentru această

Selecția Națională Eurovision 2020 se va desfășura pe 1 martie la Buzău, unde reprezentanta țării noastre va aduce pe scenă cele cinci piese care intră în concurs. Publicul va alege melodia care ne va reprezenta la Rotterdam. Roxen se

Măsurile luate împotriva răspândirii coronavirusului au fost luate și în restaurantele și barurile din Italia, țară unde s-au înregistrat 382 de cazuri de coronavirus și 11 decese, după cum arată cel mai nou raport publicat pe

Cinci procurori şi patru judecători au decis că un copil de clasa a IV-a are discernământ şi poate consimţi să facă sex cu un bărbat care îi putea fi bunic. Vom face publice numele acestor magistraţi. Pentru că, în toate cazurile, dar mai

Trei copii şi doi adulţi au fost răniţi, duminică, într-un accident rutier care a avut loc între Cluj și

Sociologii, antropologii, filosofii, dar nu mai puţin şi teologii au mult de lucru în aceste zile: observarea reacţiilor în faţa unui prezumat/real pericol, modul cum îşi pun oamenii şi guvernele problema, soluţiile pe care le găsesc. Sau

Spălarea mâinilor este o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi, extrem de importantă pentru menținerea sănătății noastre. Există aproximativ 400.000 de germeni pe o palmă, iar spălarea corectă a mâinilor, folosind produsele

Doi adulți și un copil au fost izolați preventiv într-o locuinţă din oraşul Întorsura Buzăului, după ce s-a aflat că săptămâna trecută au revenit dintr-un oraș din Italia unde au existat cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, informează

Ultimul meci în grupele principale pentru SCM Rm. Vâlcea, cu Savenhof, poate coincide și cu obținerea calificării în sferturile de finală. Campioana României joacă pe teren propriu cu ultima clasată, echipă pe care în Suedia a învins-o