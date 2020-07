România e în cel mai mare pericol » Ce măsură ar putea lua UEFA după cazurile de coronavirus din Liga 1 21.07.2020

21.07.2020 România e în cel mai mare pericol » Ce măsură ar putea lua UEFA după cazurile de coronavirus din Liga 1 Singurele campionate programate să se încheie exact în ziua deadline-ului impus de UEFA pentru cupele europene sunt cele din România, Italia și Elveția, însă doar noi avem la echipe cazuri de coronavirus și meciuri amânate.



România e în cel mai mare pericol » Ce măsură ar putea lua UEFA după cazurile de coronavirus din Liga 1

Singurele campionate programate să se încheie exact în ziua deadline-ului impus de UEFA pentru cupele europene sunt cele din România, Italia și Elveția, însă doar noi avem la echipe cazuri de coronavirus și meciuri amânate. ...

România e în cel mai mare pericol » Ce măsură ar putea lua UEFA după cazurile de coronavirus din Liga 1

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Iulian Ştefan Obreja a murit joi, 4 iulie, chiar sub ochii tatălui său, în timp ce muncea pe un câmp în localitatea italiană

Fosta asistentă-dansatoare de la ”Neața” a adus pe lume un băiețel perfect sănătos la mijlocul lunii iunie, iar acum, după nici o lună, se pare că silueta ei nu a avut prea mult de suferit. Flavia Mihășan și Marius Moldovan au devenit

Trupul neînsuflețit al unei tinere de 19 ani, dispărută săptămâna trecută în 2 Mai, a fost găsit, luni dimineață, pe o plajă din Vama Veche. Tânăra din Mangalia s-a înecat în urmă cu o săptămână în mare, în zona plajei din 2 Mai,

Actorul Marian Rădulescu de la Teatrul Excelsior a murit, iar anunțul a fost făcut de colegii săi, pe pagina de Facebook a instituției. Citește mai

Trei mineri au murit, luni, în urma unui cutremur de mică intensitate produs la o exploatare minieră din sudul Poloniei. Incidentul a avut loc la mina Staszic, situată în apropierea orăşelului Katowice, relatează agenţia Reuters. Nouă mineri se

Lovitură dură pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdoga. Fostul vicepremier şi eminenţă cenuşie a economiei turce, Ali babacab, a demisionat, luni, din partidul lui Erdogan, alimentând speculaţiile privind o posibilă

Cehoaica Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA) a trecut de compatrioata Karolina Pliskova (27 de ani, 3 WTA), scor 4-6, 7-5, 13-11, în cel mai disputat meci al actualei ediții de la Wimbledon 2019. Pliskova o putea întâlni pe Halep

<h2>Altex – Telefoane, tablete si accesorii</h2> <p>Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. Citește mai

Compania iHunt Technology Import Export din Ploieşti, un producător, importator şi furnizor de telefoane mobile şi alte gadgeturi hi-tech cu afaceri de 24,6 milioane lei în 2018, a intrat de astăzi la tranzacţionare printr-o listare tehnică pe

Simona Halep a mai jucat o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de Eugenie Bouchard. Citește mai

Larry Zeidel, fost jucător de hochei cu părinți români, a murit în 2014. Familia sa a fost de acord să-i doneze creierul în scopul cercetării medicale, iar Larry a fost diagnosticat post-mortem cu traume cronice, severe, din cauza celor peste 100

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Alexandru Anghel, care va face echipă împreună cu celebra sa soră, Monica Anghel, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, în această toamnă, la Antena 1, a devenit din nou tată. De

Temperaturile scăzute din noaptea de marţi spre miercuri şi vremea în continuă schimbare au dus la apariţia ninsorii în Munţii Rodnei, a precizat, pentru AGERPRES, primarul oraşului Borşa,

Tânărul care a semănat teroare în Brăila, înjunghiind o persoană şi lovind alte nouă cu o maşină furată a avut discernământ când a comis faptele, după cum s-a stabilit în urma unei expertize psihiatrice efectuate de către specialiştii

Două senatoare USR, Florina Presadă şi Silvia Dinică, îi transmit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, o scrisoare deschisă în care arată că aşa-numitul fenomen "Brăila", prin care nu este

Eurodeputata PNL Adina Vălean a fost aleasă miercuri preşedintă a Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) a Parlamentului European (PE), informează un comunicat al biroului ei

Continuă scandalul dintre fotbalistul Adil Rami și fosta lui iubită, Pamela Anderson, showgirl și actriță. Cei doi s-au separat de câteva zile, Pamela acuzându-l că a înșelat-o. Femeia mai reclamă faptul că apărătorul de la Marsilia a

Direcţia Generală a Vămilor, în prezent o direcţie din cadrul Fiscului, va trece în subordonarea directă a Ministerului Finanţelor, cu numele de Autoritatea Vamală Română, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul

Juventus încearcă să rezolve transferul până mâine, pentru ca fundașul Matthijs de Ligt, în vârstă de 19 ani, să nu plece în cantonamentul din Austria cu ”lăncierii”. Transferul lui Matthijs de Ligt