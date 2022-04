România e direct vizată! Anunţul şocant al Rusiei. Omul lui Putin a spus-o clar 26.04.2022

Serghei Markov, vicepreședinte al Forumului Rus pentru Afaceri Internaționale și copreședinte al Consiliului Național Strategic al Rusiei, susține că România ar plănui anexarea Republicii Moldova, țara noastră având deja sprijinul NATO și al Ucrainei.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, efectuează o vizită de două zile la Bruxelles, în perioada 15-16 iunie, în cadrul căreia va avea întrevederi cu oficiali europeni, informează MMPS. Programul vizitei

Pagina de Facebook a UEFA a făcut o gafă de proporții astăzi, în ziua meciului Ungaria - Portugalia (ora 19:00). Reprezentanții forului de la Nyon au încurcat Budpesta, orașul care găzduiește partida, cu Bucureștiul, capitala

Plenul Parlamentului a respins, marţi, raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2020, informează Agerpres. Preşedintele CNA, Monica Gubernat, pierde funcţia în urma votului din plen. Raportul de activitate al CNA a

iHunt Technology Import Export (HUNT), producător şi furnizor de telefoane mobile şi gadgeturi hi-tech, a anunţat marţi la Bursa de Valori Bucureşti că în perioada 14 aprilie-10 iunie 2021 a participat la plasamentele private pentru acţiunile

Vicepremierul Kelemen Hunor a anunţat că în cadrul coaliţiei de guvernare a fost înfiinţat un grup de lucru care analizează problema pensiilor magistraţilor, poliţiştilor, informează Agerpres. În opinia lui Kelemen Hunor pensia ar trebui să

Și-a părăsit logodnica, pe Giusi Tesoriere, cea supranumită “Angelina Jolie a Italiei”, pentru Maria, fiica fostului mare fotbalist Ștefan Iovan, dar nu s-a oprit aici. Mihai Bălașa, “hipsterul” din Liga I, a “înscris” la una

În ultimele săptămâni, românii au parte de o vreme a extremelor, cu schimbări bruște de temperatură de la o oră la alta. Drept dovadă, metorologii au emis, în urmă cu scurt timp, mai multe atenționări de tip nowcasting de vânt deosebit

Cercetători au dezvoltat teste de anticorpi inovatoare, care pot detecta dacă oamenii au fost expuşi la noi variante ale coronavirusului, relatează marţi dpa. Ei pun că noile teste pot detecta răspunsuri

Premierul Cehiei, Andrej Babis, a declarat că noul Parchet European, care este condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, este ”un nou bici” care poate fi folosit împotriva sa. Șeful guvernului de la Praga va fi anchetat în primul dosar

Președintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri și joi, o vizită de stat în Republica Estonia, la Tallinn, în timpul căreia va avea convorbiri cu înalt oficiali estoni și va vizita Centrul e-Estonia

Pilotul avionului care a fost deviat luna trecută către Belarus nu a primit alte alternative decât să aterizeze la Minsk, a declarat CEO-ul Ryanair. Controlorii de trafic aerian de la Minsk i-au spus pilotului că există o „ameninţare

Senatoarea Diana Şoşoacă a fost protagonista unui nou scandal, în plenul Parlamentului, cu ocazia votului pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, informează Ziare.com. Diana Şoşoacă a vorbit în plen, deşi dezbaterile erau

EXEC-EDU, o companie de programe şi cursuri de educaţie managerială, a numit-o pe Oana Scarlat în funcţia de CEO. Oana Scarlat preia rolul de CEO de la Lavinia Raşcă, care va continua în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un american vrea sa cumpere o ferma in Ardeal. […] The post Bancul zilei| Un american

Premierul Florin Cîţu este de părere că moţiunea de cenzură anunţată de PSD împotriva Guvernului nu are nicio şansă să treacă în Parlament. Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat că moţiunea de cenzură nu va avea voturi din partea PNL,

Pentru ca ziua să fie cât mai bună este nevoie de un banc care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi își doresc să experimenteze mai mult, așa că decid să facă schimb […] The post Banc| Două cupluri decid să

Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a luat decizia de a se retrage de la Wimbledon 2021, turneu care se va desfășura în perioada 28 iunie - 11 iulie. „Naomi Osaka nu va juca la Wimbledon în acest an. Va petrece o perioadă de timp alături de familia

Zilele acestea, șobolanii au luat cu asalt un supermarket din sectorul 1. Până aici, nimic de mirare dacă ne gândim că în cel mai mănos sector al Cetății lui Bucur maldărele de gunoaie zac cu

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, s-a întâlnit, miercuri, la Bruxelles, cu preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, discuţiile axându-se pe Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, pe problematica statului de drept în UE, precum şi

Viorel Tudose, proprietarul Getica 95, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial al pieţei, care şi-a cerut recent insolvenţa, spune că situaţia afacerii sale, un business de 1,5 miliarde de lei, nu va genera noi unde de scumpiri