România are din nou peste 2.000 de noi îmbolnăviri în 24 de ore. 557 de persoane se află la ATI 01.10.2020

01.10.2020 România are din nou peste 2.000 de noi îmbolnăviri în 24 de ore. 557 de persoane se află la ATI Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2086 de cazuri noi de infectare cu COVID din 25.797 de teste efectuate.



Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2086 de cazuri noi de infectare cu COVID din 25.797 de teste efectuate. Până astăzi, 1 octombrie, pe teritoriul...

