România are cel mai mic nivel al preţurilor produselor din UE, dar românii sunt şi cel mai prost plătiţi cetăţeni ai Uniunii. Preţurile alimentelor din România sunt cu aproape 35% mai mic faţă de media Uniunii Europene. Dar un român câştig 22.06.2020

22.06.2020 România are cel mai mic nivel al preţurilor produselor din UE, dar românii sunt şi cel mai prost plătiţi cetăţeni ai Uniunii. Preţurile alimentelor din România sunt cu aproape 35% mai mic faţă de media Uniunii Europene. Dar un român câştig România are printre cele mai mici preţuri la produse din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat, publicate la finalul săptămânii



România are cel mai mic nivel al preţurilor produselor din UE, dar românii sunt şi cel mai prost plătiţi cetăţeni ai Uniunii. Preţurile alimentelor din România sunt cu aproape 35% mai mic faţă de media Uniunii Europene. Dar un român câştig

România are printre cele mai mici preţuri la produse din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat, publicate la finalul săptămânii trecute.

România are cel mai mic nivel al preţurilor produselor din UE, dar românii sunt şi cel mai prost plătiţi cetăţeni ai Uniunii. Preţurile alimentelor din România sunt cu aproape 35% mai mic faţă de media Uniunii Europene. Dar un român câştigă pe oră 7,7 euro, faţă de media UE de 27,7 euro/oră

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Doar în 2018 compania a recondiţionat şi restaurat peste 2.500 de piese de mobilier vintage, lucrând pentru industria HoReCa, muzee, galerii de artă sau clădiri de

Sportul Snagov îşi va schimba strategia în perspectiva noului sezon de eşalon secund, care va fi abordat cu un lot tânăr. „Văd că toată lumea vrea să promoveze şi caută fotbalişti cu experienţă. Noi ne vom axa pe

Republica Moldova se află, din nou, în faţa unei crize constituţionale care îi poate decide viitorul. Într-o mişcare neaşteptată, preşedintele prorus Igor Dodon a încheiat o alianţă cu opoziţia proeuropeană şi a numit-o în fruntea

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Viorica Dăncilă a anunţat, ieri, că va candida la preşedinţia Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar care va avea loc pe data de 29 iunie. Premierul a anunţat că, deşi nu vrea să-i

Andreea Esca, celebra prezentatoare de la PRO TV, a fost ținta unor acuzații destul de grave, conform cărora, aceasta ar deține o „afacere murdară” cu produse pentru

Există cafea românească? Există un brand românesc de cafea? Desigur, o astfel de idee te-ar duce cu mintea la cine știe ce curajos care s-a apucat să cultive cafea în România. Așa m-am gândit și eu când

Plăţile efectuate de Casa Naţională de Asi­gurări de Sănătate pentru salariile an­ga­ja­ţi­lor din sistemul sanitar au depăşit 3 miliarde de lei în perioada ianuarie - aprilie 2019, cu un miliard de lei mai mult decât în aceeaşi

Leo Grozavu dezvaluie ca a avut colegi in Germania care faceau

S-a dat alerta, marți, în Năvodari. Un copil de doi ani a căzut de la etajul cinci ai unui bloc, după ce s-ar fi urcat pe o masă aflată lângă un geam deschis. UPDATE 20:25: Copilul care a căzut de la etajul cinci al unui bloc din Năvodari a

Cel mai puternic jucător din producţia de biciclete din România este grupul francez Decathlon, care realizează local vehicule pe două roţi pe care apoi le trimite în toată

Justin Bieber, unul dintre cei mai în vogă interpreți ai planetei, tocmai l-a provocat pe Tom Cruise la o luptă în octogon, după reguli de UFC. Aparițiile lui Justin Bieber în presa din scandal de peste Ocean sunt la ordinea

Potrivit specialiștilor, începând de miercuri se vor înregistra 35 de grade Celsius în vest, sud și est, mai ales în zonele de câmpie. Citește mai

Când a ostenit șase zile ca să creeze lumea până în cele mai mici amănunte, Dumnezeu ne-a lăsat și câteva sute de metode de a te face de kakao. La loc de frunte printre acestea, alături de alunecatul pe coaja de banană, căzutul cu nasu-n

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte miercuri, în prima şedinţă cu noua conducere, formată din Viorica Dăncilă, preşedinte interimar, Paul Stănescu, preşedinte executiv interimar şi Rodica Nassar, secretar general. În şedinţă se

Ianis Hagi, 20 de ani, este dorit foarte tare de Gigi Becali la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a oferit suma de 3,5 milioane de euro și 30% dintr-un viitor transfer pentru ca visul său să devină realitate. Citește mai

Cazul este descris ca unul dintre cele mai oribile din istoria statului american. Mama a cinci copii care au fost ucişi de tatăl lor a uimit sala de judecată din Carolina de Sud, solicitând juriului să-i cruțe viața fostului

Constantin Alexandru Havriş, director al Direcţiei Dezvoltare Investiţii în cadrul SN Nuclearelectrica SA, a fost trimis miercuri în judecată de către DNA, acuzându-l de măsluirea unui concurs de angajare în cadrul societăţii SN

Preşedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri că doreşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în orice moment, de preferabil înainte ca preşedintele Statelor Unite, Donald Trump,