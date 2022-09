România are cel mai mic consum de energie pe locuitor din Europa, mai mic decât cel din Ucraina şi de 2,4 ori sub cel al nemţilor. Ce becuri mai poate stinge o ţară care nici măcar nu are ce scoate din priză? 19.09.2022

Cu un consum de numai 2,7 MWh pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020, România este ultima ţară la nivel european în ceea ce priveşte consumul de energie. Chiar şi Ucraina avea la nivelul anului 2020 un consum de energie mai mare, de circa 2,8 MWh per capita, după cum arată datele publicate de Agenţia Internaţională pentru Energie

