România are cea mai agresivă scumpire din UE la motorină din ultimul an 03.05.2022

03.05.2022 România are cea mai agresivă scumpire din UE la motorină din ultimul an Potrivit statisticilor europene, un litru de motorină costa pe 25.04.2022 cu 59% mai mult decât cu un an în urmă, această scumpire, similară şi în Cehia, fiind cea mai mare înregistrată în ultimul an la nivelul



România are cea mai agresivă scumpire din UE la motorină din ultimul an

Potrivit statisticilor europene, un litru de motorină costa pe 25.04.2022 cu 59% mai mult decât cu un an în urmă, această scumpire, similară şi în Cehia, fiind cea mai mare înregistrată în ultimul an la nivelul UE.

România are cea mai agresivă scumpire din UE la motorină din ultimul an

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Expur, una dintre cele mai mari companii locale producătoare de ulei şi biodiesel, un business de peste 1,1 miliarde de lei deţinut de francezii de la Avril, a dat startul unei in­vestiţii într-o unitate de producere a ener­giei în cogenerare

Bucuresti detinea titlul neoficial de capitala europeana a videochatului inca din 2019. Apoi, odata cu izbucnirea pandemiei, domeniul a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuata, aducandu-le profituri insemnate tuturor

Cehia - Anglia se joacă azi, de la 22:00, într-o partidă care va stabili echipa câștigătoare din Grupa D. Cele două formații împart, în prezent, prima poziție, cehii având însă un golaveraj superior. Dacă vrea să joace în continuare în

România a ajuns la 1.080.323 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 41 noi îmbolnăviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul

Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali

Gigi Becali a anunțat marți seară că a rezolvat transferul atacantului ceh Zdenek Ondrasek (32 de ani). Astfel, după această mutare, a patra a verii pentru echipa roș-albastră, Dinu Todoran are lotul complet și câte o dublură pentru

O elevă de 15 ani de la o şcoală din Ciolpani a fost găsită de un profesor aproape în comă alcoolică, iar cadrul didactic ar fi închis-o în sala de sport, a scris news.ro. Potrivit Hotnews, colegii fetei au distribuit fotografii cu adolescenta

O traficantă de droguri, care şi-a continuat activitatea şi în perioada când era condamnată cu suspendare, a fost rearestată, împreună cu soţul

Deşi a trecut jumătate de an de la debutul campaniei de imunizare, Preafericitul Daniel nu s-a vaccinat anti-COVID. Poziţia Patriarhiei a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, a spus purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vasile

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în mai 2021 cu 0,9% în luna mai 2021, comparativ cu luna aprilie 2021, respectiv 0,4% în termeni reali, ajungând

România ar putea să-şi echi­libreze balanţa comercială cu carnea de porc, produs pentru care înregistrează cel mai mare deficit, numai dacă va lua măsuri rapide şi concrete pentru era­dicarea virusului pestei porcine afri­cane, ca, astfel,

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a sancţionat cu 155.000 de lei societatea Distribuţie Energie Electrică România (DEER) pentru nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor (producător și consumator,

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu efectuează, în perioada 24-26 iunie, un turneu regional în Azerbaidjan, Armenia şi Georgia, fiind însoţit de şefii diplomaţiilor din Austria, Alexander Schallenberg, şi Lituania, Gabrielius

GERMANIA - UNGARIA 2-2. Nemții și-ar fi dorit ca Allianz Arena să fie iluminat în culorile LGBT la partida de aseară, însă au fost refuzați de UEFA. Consilierii din capitala Bavariei au venit cu o sugestie aparte, aceea de a avea arena lui Bayern

O femeie care a participat la asaltul asupra Capitolului, din 6 ianuarie 2021, a scăpat de închisoare după ce și-a recunoscut vinovăția, scrie AFP. Ea a ajuns la un acord în acest sens cu procuratura,

Calificările de la Wimbledon au adus rezultate dezamăgitoare pentru jucătorele din România. Doar Monica Niculescu speră la accederea pe tabloul principal. Monica Niculescu, 193 WTA, a trecut astăzi și de al doilea tur al calificărilor,

O clădire de 12 etaje s-a prăbuşit parţial, miercuri noapte, în Surfside, Florida, lângă Miami Beach. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte 99 de persoane sunt date dispărute. Momentul în care clădirea s-a prăbușit a fost

Microsoft a prezentat Windows 11. Windows este cel mai răspândit sistem de operare pentru computerele personale și este sursa a 14% din veniturile totale ale Microsoft, una dintre cele mai valoroase companii

Germania, cea mai mare piață auto din UE, a fost amendată pentru poluare de Curtea Europeană de Justiție. Principalele acuzații vizează depășirea limitelor stabilite de UE la gaze toxice, în mai multe locuri

Ameropa Grains, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din Ro­mâ­nia, a înregistrat o cifră de afa­ceri de 3 mld. lei în 2020, în scădere cu 19% faţă de anul anterior, po­trivit cal­culelor făcute de ZF pe baza date­lor oferite de