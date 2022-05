România ar putea accelera forarea gazelor de adâncime, în contextul scumpirii gazelor 26.05.2022

26.05.2022 România ar putea accelera forarea gazelor de adâncime, în contextul scumpirii gazelor România ar putea accelera primul său proiect de foraj în apele de mare adâncime din Marea Neagră, pe fondul crizei de gaze naturale în Europa, a declarat pentru Bloomberg Răzvan Popescu, director financiar al



România ar putea accelera forarea gazelor de adâncime, în contextul scumpirii gazelor

România ar putea accelera primul său proiect de foraj în apele de mare adâncime din Marea Neagră, pe fondul crizei de gaze naturale în Europa, a declarat pentru Bloomberg Răzvan Popescu, director financiar al Romgaz.

România ar putea accelera forarea gazelor de adâncime, în contextul scumpirii gazelor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Cancelarul german Angela Merkel a declarat că Europa va face tot ce-i stă în putinţă pentru a se asigura că livrările de gaze vor continua via Ucraina chiar şi după construcţia controversatului gazoduct Nord Stream 2 între Germania şi Rusia,

FC Voluntari și-a prezentat astăzi echipamentele pentru sezonul următor. Ilfovenii au și un sponsor tehnic nou, colosul american Nike. FC Voluntari a semnat un contract valabil două sezoane cu sponsorul tehnic Nike. Odată cu acest

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

Clarvăzătoarea Carmen Harra a vorbit despre starea de sănătate a maestrului Benone Sinulescu. Aceasta susține faptul că artistul trece prin momente grele și simte că, în curând, va fi bine și va scăpa de problemele […] The post Ce spune

Aproximativ 3.000 de companii, încadrate la categoria „mari contribuabili“, vor fi obligate să depună din 2022 aşa-numitul SAF-T (acronimul de la Standard Audit File for Tax), un fişier standard de audit pentru taxe prin care companiile şi

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), al preşedintelui Maia Sandu, va avea o majoritate confortabilă în noul parlament de la Chișinău, cu 63 din cele 101 fotolii, potrivit calculelor făcute de portalul. În urma alegerilor parlamentare

Cercetătorii Bitdefender au descoperit un grup de atacatori informatici români care infectează de la distanță calculatoare și servere de pe tot globul, de unde minează apoi ilegal criptomonede,

Tzancă Uraganu a făcut o glumă acidă pe contul său de Instagram, unde a publicat o poză cu un bolid care poate să coste peste 80.000 de euro. Mulți dintre internauți “nu au gustat” umorul […] The post Tzancă Uraganu a făcut o glumă

Consiliul de Administraţie al companiei Sphera Francise Group, operatorul Pizza Hut, KFC, TacoBell propune acţionarilor distribuirea unor dividende în valoare de 35 mil. de lei din profitul net nedistribuit al anilor

Papa Francisc a părăsit în această dimineaţă spitalul Gemelli din Roma unde s-a recuperat după o intervenţie suferită la colon, informează Le Figaro. Suvernul Pontif, în vârstă de 84 de ani, a

Semnal de alarmă tras de Agenția Americană a Medicamentului (FDA). Instituția avertizează cu privire la existența unui "risc mare" al apariției sindromului Guillain-Barre, o maladie neurologică rară, în urmă vaccinării cu serul

Un copil dintr-o localitate din județul Vaslui a luat foc în timp ce încerca să aprindă o sobă cu benzină. Victima are numeroase arsuri și este transportată la spitalul din Bârlad. Incidentul a avut

Cancelarul german Angela Merkel respinge orice formă de vaccinare obligatorie împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de Merkel în pofida iminenței celui de-al patrulea val pandemic, în condițiile în care varianta Delta a devenit predominantă

O specie invazivă de pește pune în pericol Delta Dunării, iar faptul că s-a ajuns la această situație este consecința unei serii foarte lungi de restricții și prohibiții care ar fi trebuit să aibă ca

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Fostul ministrul al Justiţiei Cătălin Predoiu dezminte categoric afirmaţiile făcute de fostul lider al PSD Liviu Dragnea conform cărora el ar fi declarat că în cazul său a fost vorba despre "o comandă de sus" şi că "totul vine de la

Traficul rutier este blocat pe autostrada A1, sensul de mers spre Pitești, din cauz unei autoutilitare care a luat foc în mers. "ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe A 1, la kilometrul 33,

Operatorul aerian Italia Trasporto Aereo (ITA) va lua locul companiei de stat Alitalia şi va începe să efectueze zboruri de la jumătatea lunii octombrie, după ce Italia a ajuns la un acord mult-aşteptat cu Comisia Europeană, după luni de zile

Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, până la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate şi alunecări de teren, în localităţi din judeţul