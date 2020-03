România, ajutor pentru Grecia din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat, în contextul crizei refugiaţilor 04.03.2020

04.03.2020 România, ajutor pentru Grecia din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat, în contextul crizei refugiaţilor După şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ministul de Interne, Marcel Vela a anunțat că România o să ofere ajutoare din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat Greciei, în contextul crizei refugiaţilor.



România, ajutor pentru Grecia din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat, în contextul crizei refugiaţilor

După şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ministul de Interne, Marcel Vela a anunțat că România o să ofere ajutoare din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat Greciei, în contextul crizei refugiaţilor. În urma solicitării venite prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, o să fie trimise autorităţilor din Grecia: corturi, pături, saci […] The post România, ajutor pentru Grecia din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat, în contextul crizei refugiaţilor appeared first on Cancan.ro.

România, ajutor pentru Grecia din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat, în contextul crizei refugiaţilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un pompier din cadrul Gărzii de Intervenţie Orşova a suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 30 la sută, din suprafaţa corpului, în timp ce intervenea in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la

Bucharest Running Club anunţă că aproximativ 7.000 de participanţi iau startul la cea de-a patra ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest 10k&FAMILY RUN care se desfăşoară duminică, 7 aprilie, începând de la ora 09.00 în Parcul

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni miercuri, la cererea Washingtonului, pentru a discuta despre criza umanitară din Venezuela, au indicat vineri diplomaţi, citaţi de AFP. SUA au cerut această

Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul A rămas fără picioare din cauza unui tampon. Toate femeile ar trebui să-i citească povestea apare prima dată în

Americanul David Malpass, în vârstă de 63 de ani, a fost numit oficial preşedinte al Băncii Mondiale şi îşi va începe marţi mandatul de cinci ani, a anunţat vineri instituţia într-un comunicat. David Malpass un fidel susţinător al

Turcia va achiziționa rachetele rusești S-400, în ciuda opoziției SUA și avertismentelor făcute de administrația Trump. Citește mai

Salonul Naţional de Primăvară debutează sâmbătă, 6 aprilie, la Constanţa, fiind organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din Constanţa şi de Primăria Municipiului

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aduce la cunoştinţa publicului, printr-un comunicat de presă, că iese din cercul de acţionari ai Mobiasbancă din Moldova. Exprimându-şi încrederea în perspectivele băncii, BERD subliniază

În perioada 11-12 aprilie, la Chişinău, se va desfăşura un forum de afaceri moldo-american, unde companii americane vor stabili potenţiale parteneriate cu companii din Moldova din mai multe domenii. Este vorba despre infrastructură, agro-business,

Bursa de Peşte din Tulcea va fi inaugurată luni, 8 aprilie, de premierul Viorica Dăncilă. Prim-ministrul va merge şi la şantierul viitorului pod suspendat peste

Porto a câștigat fără emoții meciul cu Boavista, 2-0, din etapa 28 din prima ligă din Portugalia. Porto - Boavista 2-0Au marcat: Soares '40-pen., OTAVIO '48 Porto - Boavista e LIVE AICI + statistici! Porto a deschis scorul în

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Consumată în salate şi

Posesorul unui Porsche Cayenne, amendat de Poliţie pentru că a blocat circulaţia lăsând maşina pe avarii, a ajuns în instanţa de judecată cu cazul

Siguranţa locuinţei dar şi a bunurilor din casă depinde de fiecare dintre noi. Pentru a evita să fiţi ţinta hoţilor, trebuie să vă luaţi câteva măsuri minime de

Războiaele sunt cele mai serioase şi sângeroase aspecte din istoria umanităţii. De-a lungul timpului au existat conflicte atât de stupide, încât în ciuda pierderii de vieţi omeneşti puţini se pot abţine să nu schiţeze măcar un zâmbet.

Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenţă, şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" şi a solicitat forţelor mareşalului Khalifa Haftar să pună capăt ofensivei ce vizează capitala Tripoli, avertizând

Tehnicile de spam şi phishing sunt încă foarte folosite de către infractorii cibernetici pentru atacuri asupra companiilor, potrivit raportului Kaspersky Lab Spam şi phishing în

Preşedinţia română la Consiliul Uniunii Europene (UE) ia în calcul inclusiv un nou referendum pentru Brexit, iar indiferent de ceea ce se va întâmpla, românii din Marea Britanie nu vor fi afectaţi, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa organizează pe 12 aprilie 2019 «Bursa Generalăa Locurilor de Muncă», eveniment ce va avea loc la Slobozia -Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea», începând cu ora

Un microbuz a fost implicat, sâmbătă dimineaţă, într-un accident pe DN 1, la Nistoreşti, două persoane fiind rănite, a informat IPJ Prahova. Traficul în zona unde a avut loc accidentul a fost