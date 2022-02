România acordă Moldovei un grant în valoare de 100 milioane de euro 11.02.2022

România îi acordă Republicii Moldova asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro. Acordul privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară a fost semnat de către cei doi premieri vineri, 11 februarie, la Chişinău, după şedinţa comună a guvernelor celor două ţări, transmite IPN.

