România a vândut Ucrainei energie electrică de peste 9,6 milioane de lei 21.11.2022

21.11.2022 România a vândut Ucrainei energie electrică de peste 9,6 milioane de lei România a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie în lunile august şi septembrie ale acestui an, constând în livrări de electricitate menite să echilibreze tensiunea din reţeaua interconectată a Europei Continentale, informează Profit.ro.



România a vândut Ucrainei energie electrică de peste 9,6 milioane de lei

România a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie în lunile august şi septembrie ale acestui an, constând în livrări de electricitate menite să echilibreze tensiunea din reţeaua interconectată a Europei Continentale, informează Profit.ro. Ajutorul a fost solicitat de ucraineni după ce Spania le-a cerut să-şi întrerupă complet exporturile de energie, relatează sursa citată „Motivul acordării […]

România a vândut Ucrainei energie electrică de peste 9,6 milioane de lei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Industria construcţiilor şi cea imobiliară trebuie să se adapteze şi să pună pe piaţă imobile cu un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător. Pe lângă materiale şi atenţie mai mare în procesul de construcţie, tehnologia joacă

De la 1 iulie 2020 s-a renunțat la prețul plafonat la gaze naturale, iar de la 1 ianuarie 2021 au dispărut și prețurile reglementate la energie electrică. Consumatorii casnici au avut la dispoziție următoarele opțiuni: nu fac nimic și continuă

O experiență de gaming de neuitat necesită un laptop de gaming din gama premium, care nu lasă nimic la voia întâmplării și care excelează pe toate direcțiile, la performanță, design, construcție și funcționalitate. Laptopurile ROG Zephyrus

Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022”. Fostul câștigător al competiției a dezvăluit ce rol va avea în cadrul noului sezon, care se anunță a fi unul incendiar. Zanni […] The post Este oficial!

Avizul Comisiei de la Veneţia are menirea ca poziţiile intransigente să fie apropiate şi ca politicienii să stea împreună şi să găsească soluţii pentru problemele menţionate în acest aviz. Teme atât de importante, cum sunt cele referitoare

Persoanele fizice care obţin venituri din postări realizate pe Instagram, Facebook sau alte reţele de socializare trebuie să ştie că acestea sunt impozabile, se arată într-o broşură publicată de specialiştii Agenţiei Naţionale de

Autorităţile sanitare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au anunţat duminică încă 12.133 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron confirmate în ultimele 24 de ore, al căror total ajunge astfel în această ţară la

Cu mai puţin de un an înainte de alegerile de la mijloc de mandat, administraţia Biden încasează o lovitură grea chiar de la un reprezentant al său, senatorul democrat Joe Manchin, din Virginia de

Mario Balotelli (31 de ani) e în centrul atenției și în Turcia, unde evoluează începând din acest an pentru Adana Demirspor. Ultima „ispravă” a italianului a ajuns deja virală. Victima acestuia? Matias Vargas, atacantul de 24 de ani

Dacian Cioloş, preşedintele USR, a reacţionat, într-o postare pe Facebook, la protestul AUR de la Parlament, precizând că ce au făcut simpatizanții AUR astăzi este o nouă pată pe obrazul statului român. Dacian Cioloş precizează că George

Danemarca a înregistrat în ultimele 24 de ore 13.558 de cazuri noi de COVID-19, un număr fără precedent în pandemie, iar autoritățile anunță că varianta Omicron a coronavirusului a devenit dominantă pe teritoriul țării, relatează Reuters

În orice gospodărie, maşina de spălat rufe ajunge să ducă inevitabil la controverse atunci când vine vorba de ampla­sare. Unde e cel mai bine să-şi găsească locul? În baie, în bu­cătărie sau pe hol? De

Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care peste 6.000 cu prima doză, a anunţat marţi Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Nicoleta Nucă și iubitul ei, Alex Ursache, au în plan să se mute definitiv din România, mai ales dacă, în viitor, vor deveni părinți. Cei doi își doresc ca micuții lor să crească într-o societate […] The post Nicoleta Nucă se mută

Profesorii unui liceu din Botoșani merg la colindat pentru a sprijini o elevă rămasă fără ambii părinți. Dascălii au cântat colinde chiar și la începutul ședinței de Consiliu

Segmentul hainelor pentru eve­ni­mente şi pentru birou este cel mai mare pierzător al pan­demiei din rândul magazinelor de mall, fapt care se vede în nu­mărul în scă­dere al spaţiilor care vând astfel de

Marea Britanie a înregistrat un nou record în pandemia de coronavirus. În ultimele 24 de ore, statul britanic a înregistrat peste 100.000 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Un nou record a fost înregistrat […] The post Record în Marea

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la România TV, că președintele Klaus Iohannis merită ”fără discuție” să fie suspendat din funcție pentru că ”a acţionat total împotriva tuturor declaraţiilor

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de

Liderul AUR, George Simion, a făcut, în platoul emisiunii „Raport de zi”, legea AUR, ca răspuns la asumarea Certificatului verde de către Guvernul