România a întors spatele Cupei Mondiale! 02.12.2022

În Qatar, în weekend vor începe meciurile tari, iar în Europa, campionatele revin în masă. Campionatele României vor fi active pe tot parcursul lunii decembrie. Aceeași situație pe care o avem și în Cipru, Spania, Italia, Portugalia și Turcia, ele continuă nederanjate de FIFA și de recomandările acesteia. În general, oportunitățile de pariuri sunt peste tot. Urmărește toate emoțiile cu cele mai bune cote la efbet.ro . ...

Bundesliga și-a invitat fanii să voteze cele mai tari goluri reușite în anul calendaristic 2021. Topul e dominat de starul lui Dortmund, Erling Haaland, cu 3 reușite. Nu lipsește nici Lewandowski, „vârful” campioanei Bayern Munchen. Cele mai

Un băiat de 12 ani a murit şi un altul a fost grav rănit într-un accident cu focuri de artificii în Olanda, a anunţat vineri poliţia. Autorităţile olandeze au interzis la nivel naţional folosirea artificiilor în noaptea de Anul Nou din cauza

Marius Şumudică (50 de ani) l-a ironizat pe directorul tehnic al FRF, pe Mihai Stoichiţă, despre care a spus că e singurul care merită postul de

Anul 2021 a fost unul greu pentru toți, afirmă Raed Arafat: „cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al

Industria construcţiilor rămâne, în linii mari, constantă în ceea ce priveşte managerii de la vârful companiilor şi al asociaţiilor reprezentative, ei concentrându-se cu precădere pe strategiile necesare pentru a face faţă unei perioade

Darren Cahill (56 de ani) a fost surprins la antrenamentul polonezei Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA). Darren Cahill și Simona Halep au pus capăt unei colaborări fructuoase. Anunțul a venit în urmă cu 3 luni. Din acel moment, australianul s-a

Pentru Ion Cristea, Turnul cu Ceas al Palatului Culturii din Iaşi este a doua casă. El este singurul care poartă grija imensei maşinării, încă din 1977, şi singura lui apăsare este că nu găseşte pe nimeni căruia să îi predea

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu (76 de ani), l-a cedat la Everton pe fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani). Suma de transfer este de 23.5 milioane de euro. Prima mutare financiară importantă din anul 2022 pentru

Incident pe șosea! Un icendiu s-a produs, în această dimineață, la cabina unui TIR care circula pe autostrada A1. Potrivit ISU Sibiu, incidentul a avut loc la km 277, în dreptul localității Apoldu de Jos, relatează

Bulgaria a depistat primele 12 cazuri de infectare cu tulpina Omicron, a anunţat duminică inspectorul medical şef bulgar, Anghel Kuncev, transmit BTA şi Reuters, potrivit Agerpres. Unsprezece cazuri provin din capitală şi unul din regiunea Sofia,

„A face rău unei femei înseamnă a-L insulta pe Dumnezeu”, a spus Papa Francisc, în timpul liturghiei de Anul Nou din Bazilica Sfântul

Termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi redus în Franţa, începând din 15 februarie, la cel mult patru luni, în loc de şapte, pentru a putea beneficia în continuare de un paşaport sanitar valid, a anunţat duminică

Într-un cătun din judeţul Botoşani s-a născut cel mai nordic şi cel mai nou brand viticol, artizanal, din România. Este vorba despre o cramă şi o vie, gândite după model italian, de un sătean îndrăgostit de

Procesul Colectiv se apropie de final, Curtea de Apel Bucureşti fiind aşteptată luni să pronunţe sentinţa. În primă instanţă, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de

Trei persoane din Constanţa, printre care un copil de trei ani, au ajuns cu diverse arsuri la spital, în noaptea de Revelion, din cauza petardelor, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean

Universitatea Craiova a reluat pregătirile în vederea pregătirii etapelor rămase de disputat din acest „regular” dar și al sezonului din play-off/play-out și al Cupei României, competiție în care „juveții” sunt în careul de ași.

Horoscop 4 ianuarie 2022. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 4 ianuarie 2022: Ar

După ce, recent, Cristina Ich a răspuns „gurilor rele” care au spus despre ea și tatăl copilului ei că s-ar fi separat, de data aceasta și Alexandru Pițurcă dorește să clarifice situația. Recent, partenera de […] The post Alexandru

Turiştii români încep să-şi pla­ni­fice vacanţele pentru sezonul de vară, astfel că revine tendinţa rezervărilor de tip early booking, conform unui comunicat al agenţiei de turism IRI

Nicolae Botgros a fost diagnosticat, din nou, cu coronavirus. Din fericire, dirijorul Orchestrei “Lăutarii” a contractat o formă ușoară a bolii și se simte bine. În prezent, se află în carantină la domiciliu. Nicolae Botgros […] The