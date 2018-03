Români de care suntem mândri: Nicolae Tonitza 22.03.2018

22.03.2018 Români de care suntem mândri: Nicolae Tonitza În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Nicolae Tonitza

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Nicolae Tonitza apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Nicolae Tonitza

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 29 de ani din oraşul Podu Iloaei a fost încarcerată după ce a fost condamnată definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare. Ea a fost găsită vinovată de omor comis asupra unui membru al familiei, după ce şi-a aruncat

ActiveWatch Romania organizează un protest împotriva încălcării libertăţii presei în Turcia după ce 6 jurnalişti turci au fost condamnaţi la închisoare pe

O botoşăneacă a protestat pe străzile oraşului după ce copilul ei a repetat clasa de nenumărate ori. Mai precis, are 18 ani şi este abia în clasa a IX-a. Femeia dă vina pe sistem pentru eşecul fiului ei şi-i acuză pe dascăli că i-ar fi

Un bărbat de 59 de ani a fost reţinut de poliţişti şi încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi. Individul se sustrăgea de la executarea unei pedepse, la care a fost condamnat de Judecătoria

O vedetă YouTube a murit din cauza cancerului după ce anunţase că dieta vegană, sucurile anti-cancer şi credinţa în Dumnezeu au ajutat-o să se vindece de această boală. Nepoata sa susţine în continuare că veganismul ar fi salvat-o dacă nu

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va face, săptămâna viitoare, o vizită oficială de două zile la Bucureşti. Liderii europeni i-au transmis premierului Viorica Dăncilă, la Bruxelles, să continue lupta împotriva

Activitatea de extracţie a sării a fost oprită joi, la Salina Praid, după ce 55 de mineri au declanşat o grevă spontană şi au rămas în subteran, solicitând majorări salariale, dar şi

Senatorul PNL Alina Gorghiu a făcut joi un apel către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, "să nu declanşeze o criză" în sistemul de justiţie. "Fac un apel către Tudorel Toader să

Persoanele care beau în mod regulat băuturi carbogazoase cu conţinut mare de zahăr prezintă un risc mai mare de a face cancer decât cele care nu consumă astfel de băuturi, indiferent dacă sunt sau nu

Lazio - FCSB. Echipa antrenata de Nicolae Dică joacă, astăzi, la Roma, un meci extrem de important pentru viitorul clubului. În manşa a doua a 16-imilor de finală ale Europa League,

O delegaţie a Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), organismul anticorupţie al Consiliului Europei (CoE), a vizitat România în perioada 21-22 februarie în cadrul unei evaluări

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a început la ora 18.00, într-o conferinţă de presă extraordinară, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteză care are 36 de

Gareth Bale (27 de ani) va pleca de la Real Madrid la finalul acestui sezon, după o întâlnire avută astăzi cu Florentino Perez. Gareth Bale a pierdut poziția de titular la Real Madrid, iar cei de la Marca anunță că galezul va părăsi

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, este prezent pe Olimpico pentru a urmări duelul dintre Lazio și FCSB. În opinia lui "Guriță", FCSB are șanse importante să se califice mai departe. "FCSB are șansa să facă din nou o

Daca crezi ca este momentul sa iti schimbi canapeaua, iata cele mai bune preturi la produse de renume. Cauta canapeaua care ti se potriveste si nu ezita sa profiti de super reducerile de la eMAG. Citește mai

Sophia Hadjipanteli a trecut, recent, prin clipe de coşmar! Critici acide s-au abătut asupra sa din cauza refuzului de a-şi pensa sprâncenele mult prea stufoase pentru gustul unora. Citește mai

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, anunţul deciziei de declanşare a procedurii de revocare a procurorului şef al DNA, anunţ făcut joi de ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

O delegaţie a Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) a vizitat România în perioada 21-22 februarie în cadrul unei proceduri de evaluare ad-hoc urgente referitoare la legislaţia recent propusă ori deja adoptată privind sistemul judiciar,

Peste două mii de oameni s-au adunat joi seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a manifesta împotriva deciziei ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de a declanşa procedura revocării din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura

Poliţiştii din Strehaia au oprit în data de 21 februarie a.c. pentru control, pe strada Câmpului din oraşul Strehaia, o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 25 de ani din aceeaşi