Români de care suntem mândri: Nicolae Dobrin 17.03.2018

17.03.2018 Români de care suntem mândri: Nicolae Dobrin În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Nicolae Dobrin

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Nicolae Dobrin apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Nicolae Dobrin

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare, de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion. Citește mai

Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) nu va mai avea voie sa vanda bunurile confiscate de la familia Ceausescu. Citește mai

Dragă Cătălin, am citit articolul tău în care ne menţionezi pe noi, cei de la Iniţiativa România, alături de alte organizaţii civice noi sau ONG-uri, şi în care ne întrebi dacă am văzut conferinţa de presă de la

Cătălin Pârvu, cercetător la Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale „Elie Carafoli“ din Bucureşti, a efectuat mai multe simulări numerice pentru îmbunătăţirea aripilor la aeronave, astfel încât să fie protejate în cazul în

Preşedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi în Munţii Şureanu. Şeful statului a fost fotografiat sâmbătă, 17 februarie, în timp ce aştepta la rând pentru a urca cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil

Unele zodii sunt mai predispuse să ia decizii care afectează binele comun și care le oferă doar lor avantaje. Iată care sunt cei mai iresponsabili lideri din zodiac! Scorpion Scorpionii

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a fost resimţit de-a lungul Ţării Galilor şi în sud-vestul Angliei, potrivit The

Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Andone, se luptă să evite retrogradarea și se deplasează sâmbătă pe terenul lui Alaves, o altă formație amenințată de spectrul ligii secunde. Barcelona și Real Madrid joacă pe terenurile unor

Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot în Munții Șureanu. Şeful statului a fost fotografiat în timp ce aştepta să urce cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil Şureanu, unde altitudinea maximă

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o zonă împădurită de pe raza comunei comuna Păunești, greu accesibilă și fără semnal telefonic. Citește mai

Iei masa des la restaurant? Nu mai comanda aceste preparate. Citește mai

Simona Halep a redevenit numărul 1 mondial după ce Karoline Wozniacki, cea care îi ”furase” primul loc în clasamentul WTA, a fost eliminată din turneul din Qatar. Citește mai

Daca obisnuiesti sa visezi aur si te intrebi ce inseamna asta, daca e un vis ce prevesteste binele sau, dimpotriva, e ceva de rau, citeste in continuare. Citește mai

Un cutremur cu o magnitudine de 4,4 pe scara Richter s-a podus sâmbătă după-amiază, în localitatea Swansea, afectând Ţara Galilor şi Marea Britanie, potrivit The

Mulţi oameni reuşesc să devină exemple mentale, emoţionale şi fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive şi cele negative este trasată mereu de ego, iar dacă acesta este lăsat să se manifeste exagerat, va distruge tot ce

Judeţul Vâlcea abundă în poveşti despre haiduci, comori, căutători de aur, blesteme asupra celor care tulbură somnul vreunui tezaur. Ele sunt în mare parte alimentate de către localnici care au mai găsit bijuterii, monede de aur şi argint ori

O femeie din Sibiu a născut, sâmbătă seară, în maşină, în timp ce se deplasa câtre maternitatea din oraş. Atât mama cât şi fetiţa sunt bine, fiind preluate în îngrijire de către

Petra Kvitova a reușit să se califice în finala turneului din Qatar după ce a învins-o pe Caroline Wozniacki într-un meci de peste două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa că

Caroline Wozniacki a pierdut în semifinale la Doha, unde a fost învinsă de cehoaica Petra Kvitova, după un meci extrem de

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni