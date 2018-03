Români de care suntem mândri: Mihail Kogălniceanu 13.03.2018

13.03.2018 Români de care suntem mândri: Mihail Kogălniceanu În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Mihail Kogălniceanu

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Mihail Kogălniceanu apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Mihail Kogălniceanu

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep şi-a liniştit fanii: va participa la turneul de la Doha, 12 - 17 februarie. Acest lucru era pus în pericol de accidentarea jucătoarei noastre. Citește mai

Scene macabre și de-a dreptul halucinante s-au desfășurat, luni după-amiază, la o Catedrală din municipiul Suceava. Citește mai

Daca iti plac produsele HP, trebuie sa vezi cele mai bune reduceri de la eMAG. Achizitioneaza sau schimba produsele vechi la super preturi, fie ca e vorba de un laptop, fie ca e vorba de un ghiozdan. Citește mai

Dezechilibrele macroeconomice s-au accentuat în anul 2017, sub guvernările PSD Grindeanu și Tudose, ducând la valuri de scumpiri, explozia inflației și deteriorarea cursului valutar. Citește mai

Ultimul raport al Băncii Naţionale asupra evoluţiei inflaţiei conţine o informaţie ce nu pare să aibă o bază reală. Este vorba de preţul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei. Citește mai

Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro în contul aferent cardului său Visa, informează luni cnewsmatin.fr. Citește mai

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă a depus, marţi, prin intermediul avocaţilor, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împotriva procurorului-şef al DNA,

Dacă ai crezut că din grupul bolilor cu transmitere sexuală fac parte doar gonoreea, tricomoniaza, sifilisul, SIDA sau hepatitele virale, află că șirul nu se termină aici. Citește mai

Kilogramele în plus pot deveni o problemă deranjantă pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grăsime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot să apară și o serie de probleme

Salarii incredibil de mari la primăria Timişoara, cel puţin asta dezvăluie Opiniatimisoarei.ro. care a aflat ce venituri aveau, după mărire, şefii în Primăria Timişoara (salariile de la primărie la care se adaugă alte indemnizaţii de la

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat marţi că nu a văzut înregistrările făcute de deputatul Vlad Cosma şi acuzaţiile aduse Departamentului Naţional Anticorupţie (DNA). Întrebat dacă el crede că Laura Codruţa Kovesi ar trebui să

Un tânăr de 25 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi distrugere din culpă, după ce a dărâmat gardul unui imobil cu maşina pe care o

Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor publice locale, în zonele aflate sub incidenţa atenţionării de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judeţe, emisă de

România a stabilit, indirect, printr-un act normativ, ceea ce cu câteva zile în urmă un oficial al ANRM afirma, bursa de gaze din România este complet imatură, pecetluind subordonarea referenţială a României la Bursa de Gaze la Viena, dar

Aproape cinci milioane de lei vor fi investiţi pentru reabilitarea a două licee importante din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre Colegiul Naţional Traian şi Colegiul Naţional Gheorghe

Un cadavru a fost descoperit în după amiaza zilei de marţi, 13 februarie, în zona ecluzei Năvodari. Pompierii ISU Dobrogea au intervenit pentru scoaterea lui din

Preşedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marţi că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a confirmat deja prezenţa la audierile de săptămâna viitoare, urmând ca în 27 februarie la

Efectele secundare ale revoluţiei fiscale ajung până la majorarea facturii la întreţinere, ceea ce îi va afecta pe românii care stau la bloc. Asta pentru că administratorii de bloc sau cei care fac curăţenie pe casa scării trebuie să achite

Aproape 5.000 de cereri de azil au fost depuse anul trecut la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), cu 161 la sută mai multe decât în 2016, cei mai mulţi solicitanţi de azi fiind din Irak, Siria şi Afganistan,

CCR a stabilit că şi a treia lege din pachetul pe Justiţie – Legea privind organizarea şi funcţionarea CSM - este parţial neconstituţională, urmând ca ea să fie trimisă înapoi în Parlament pentru a fi refăcute punctele problematice.