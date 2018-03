Români de care suntem mândri: Liviu Rebreanu 07.03.2018

07.03.2018 Români de care suntem mândri: Liviu Rebreanu În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Liviu Rebreanu

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Liviu Rebreanu apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Liviu Rebreanu

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Sony Pictures lucrează la un sequel al filmului "Jumanji: Welcome to the Jungle", care s-a dovedit un mega-succes de box-office, şi încearcă să păstreze echipa din care fac parte actorul

Piaţa valutară funcţionează cum trebuie, iar cursul este unde spune piaţa, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, precizând că nu ar putea fi menţinut un

FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor întâlni sâmbătă de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj şi FCSB nu sunt doar principalele rivale

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, și pe cei din conducerea Federației Române de Fotbal. "Burleanu conduce într-un stil tiranic. E ca tiranul care a scris o carte, nu știu acum cum îl

Antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, și jucătorul Felipe Anderson (24 de ani) au fost la un pas de bătaie după înfrângerea lui Lazio din ultima etapă, scor 1-2, cu Genoa. Partida tur din "șaisprezecimile" Europa League, FCSB -

Sparta Praga joacă ACUM ultimul amical înaintea startului sezonului, împotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida este liveSCORE pe GSP.ro. Florin Niță debutează în amicalul contra lui Spartak Moscova. Nicușor Stanciu

Un angajat SPP, cercetat după ce a împuşcat un calorifer din Aeroportul Oradea. Bărbatul de 53 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a preluat pistolul şi la scurt timp după ce a ajuns în cabina de pază de la Aeroportul Oradea, arma i s-a

Printre modelele experimentale pe care Dacia le-a fabricat în era comunistă se află şi Dacia Braşovia. Vorbim, de fapt, despre strămoşul Daciei Sport, ce avea să fie produsă 7 ani mai târziu. Galeria Foto.

Compania Air France a dispus anularea a numeroase curse aeriene pe aeroporturile din regiunea Parisului din cauza ninsorilor abundente, informează site-ul cotidianului Le Figaro. Citește mai

Folosirea incorecta a mouse-ului poate avea efecte dezastruoase asupra muschilor si oaselor mainii. Este nevoie de respectarea unor reguli de postura in timpul utilizarii acestor dispozitive atasate computerului. Citește mai

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, şi secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, vor fi excluşi din PSD pe motiv de

Un bărbat, în vârstă de 54 de ani, este protagonistul întâmplării. Acesta a încercat miercuri să-l păcălească pe un mehedinţean, prin vânzarea unui inel dintr-un metal galben susţinând că este din aur. Ulterior s-a dovedit că e vorba de

Un bărbat de 34 de ani din Naberejnie Celnâi, un oraş din republica rusă Tatarstan, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor în urma unui eveniment care i-a şocat pe

Într-un proces care a început în 2015 Curtea Internaţională de Arbitraj de la Paris a decis în ianuarie 2018, că gigantul american Chevron trebuie să achite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) 73,4 mil. dolari, în urma rezilierii

Pentru piaţa de fuziuni şi achiziţii din România anul 2017 a fost cel de-al treilea an de creştere, investitorii strategici şi financiari pariind circa 4 mld. euro pe tranzacţii noi. Mai mult, din estimările ZF, fondurile de investiţii au scos

Zeci de persoane au fost rănite, trei fiind în stare gravă, în urma unei explozii produse miercuri după-amiază într-o uzină chimică situată la periferia oraşului italian Milano, afirmă surse citate de presa

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a fost dezamăgit de jocul echipei sale în partida câștigată cu Gaz Metan, scor 2-1. Acesta a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacant care este suspendat la meciul cu CFR Cluj, de

Serena Williams, 36 de ani, a primit un wild-card la turneul Premier Mandatory de la Miami, unde se poate înfrunta cu 4 românce. Oficialii turneului nord-american au anunțat astăzi că Serena Williams a acceptat invitația

Un tânăr din Dâmboviţa a vrut să aibă parte de plăceri plătite dar... gratis aşa că a găsit o modalitate inedită să plătească serviciile unor prostituate: cu bani falşi! Valuta a fost copiată la un xerox color, dar amatorul de amor pe

În data de 07.02.2018, in jurul orei 12:00, polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Brad, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, au fost sesizati de către o femeie că, în fața unei